Après plusieurs semaines d’incertitude, les choses commencent enfin à bouger pour la série God of War. En effet, alors que le projet d’Amazon perdait sa tête d’affiche le mois dernier des suites d’une importante blessure survenue lors du tournage, le mystère demeurait quant à l’identité de l’acteur qui serait choisi pour succéder à Ryan Hurst dans la peau de Kratos. Du moins, officiellement. Car rapidement, une rumeur évoquant la possibilité que Dave Bautista reprenne le rôle n’a pas tardé à émerger, et l’information est maintenant confirmée.

Dave Bautista sera le nouveau Kratos dans la série God of War

Comme révélé par le média Variety, c’est donc bel et bien Dave Bautista qui incarnera finalement Kratos dans la série God of War, succédant ainsi au pied levé à un Ryan Hurst encore en pleine rémission. Pour l’heure, ni Amazon, ni le principal concerné ne se sont encore exprimés à ce sujet. Néanmoins, nul doute que nous devrions avoir des nouvelles prochainement, tandis que le tournage de la série devrait enfin pouvoir reprendre son cours après plusieurs semaines d’arrêt. Même si, naturellement, cela demandera quelques préparations en amont.

Car tandis que Dave Bautista, notamment connu pour son rôle de Drax dans les films Marvel, doit maintenant se mettre dans les bonnes conditions physiques pour incarner Kratos, le fait est qu’une partie des scènes déjà tournées pour la saison 1 de God of War devront être reshoot pour s’adapter à ce changement de casting. Autant dire, donc, que ce n’est pas demain la veille que nous aurons une date de diffusion et un premier trailer pour la série, qui ne dispose d’ailleurs d’aucune fenêtre de sortie à l’heure où sont écrites ces lignes.

Un choix déjà salué par les fans de la franchise

En attendant, conformément aux premières réactions suscitées par l’émergence de la rumeur autour de Dave Bautista, les fans de God of War semblent globalement conquis par ce nouveau choix. « Ça doit être l’un des meilleurs castings de tous les temps », a par exemple réagi un internaute sur X à l’annonce de la nouvelle. « C’est un acteur fantastique », affirme un autre, avant de déplorer le fait qu’il soit « largement sous-estimé ». « Je me sens vraiment mal pour le précédent acteur, mais en tant que fan de Dave, je suis vraiment ravi », assure un dernier.

Avant la série, cap sur God of War Laufey

Maintenant, il n’y a plus qu’à, comme on dit. Heureusement pour les fans de la franchise, le contre-temps subit par la série d’Amazon ne nous empêchera pas d’avoir notre dose de God of War dans les mois à venir, en témoigne la sortie de God of War Laufey dès le 16 février 2027. Et ce dernier n’aura peut-être pas Kratos en guise de protagoniste pour cette fois, mais comme confirmé par Santa Monica Studio, ce n’est que partie remise. Le dieu grec nous reviendra dans un jeu ultérieur déjà en développement, ce qui promet un avenir bien rempli pour la saga.

Source : Variety