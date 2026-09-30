En attendant les futures séries autour de la licence, le premier film Game of Thrones partage sa date de sortie et une équipe de rêve pour ériger ce vaste édifice.

Annoncé il y a quelques mois et d'ores et déjà en chantier, le vaste univers de George R.R. Martin connu sur le petit écran sous le nom de Game of Thrones va prochainement avoir droit à un film, qui va quant à lui adapter La Conquête d'Aegon, à savoir l'invasion par les Targaryen et leurs dragons de Westeros, 300 ans avant les événements de la série originale. On a récemment appris que cette grande entreprise va se laisser désirer avec une sortie prévue au cinéma le 1er juin 2029 (aux États-Unis), mais avec de grands noms dans le domaine des séries pour sa réalisation et son scénario.

Le tout premier film dans l'univers de Game of Thrones à venir donc au cinéma le 1er juin 2029 aux États-Unis (soit probablement le mercredi 30 mai 2029 dans les salles obscures françaises) va en effet s'intituler « La Conquête d'Aegon », et va donc nous faire remonter 300 ans avant les événements de la série originale. Dans la chronologie des œuvres de George R.R. Martin, il s'agit d'un point pivot pour Westeros, puisqu'il a marqué la création d'un nouveau calendrier via la Conquête du continent par Aegon Targaryen premier du nom, en compagnie de ses sœurs Visenya et Rhaenys sur le dos de leurs dragons respectifs, Balerion, Vhagar et Meraxes.

En l'espace d'un film, nous pourrons donc assister à cet événement proprement historique qui a posé les premiers jalons de ce que sera A Song of Ice and Fire, la saga littéraire qu'a adapté la série originale Game of Thrones. Pour mettre toutes les chances de son côté et proposer une adaptation aussi spectaculaire que possible, on a en plus de la date de sortie quelques noms prestigieux pour chapeauter ce vaste projet.

On savait en effet déjà que La Conquête d'Aegon allait avoir comme scénariste Beau Willimon (scénariste de l'excellente série Star Wars Andor), et on a de plus appris que c'est Owen Harris qui portera la casquette de réalisateur. Il s'agit pour rappel du réalisateur de la dernière série Game of Thrones acclamée par la critique et le public, A Knight of the Seven Kingdoms. Le film La Conquête d'Aegon semble donc être entre de très bonnes mains. Reste maintenant à savoir qui incarnera ces trois personnages légendaires de l'univers Game of Thrones de George R.R. Martin. Nous avons toutefois le temps de voir venir d'ici à sa sortie en salles courant 2029.

© Warner

Source : Deadline