Prime Video dévoile le programme de cette semaine. Un nouveau film et une série événement sont à découvrir du 5 au 11 octobre 2026 sur la plateforme de streaming.

Prime Video vous réserve deux sorties très attendues en SVOD la semaine du 5 au 11 octobre 2026. D'une part, découvrez le nouveau film de Ben Wheatley, une comédie policière avec un acteur qu'on a adoré sur le petit écran. D'autre part, c'est l'heure de se replonger dans la légendaire histoire de Carrie, l'héroïne fantastique de Stephen King. Deux œuvres très différentes vous attendent donc dans les prochains jours. Nous avons le calendrier complet pour vous afin que vous ne manquiez aucun rendez-vous.

Quel est le nouveau film Prime Video à sortir la semaine du 5 au 11 octobre 2026 ?

Pour les cinéphiles, Prime Video a un nouveau film en SVOD cette semaine. Si vous avez aimé l'acteur Bob Odenkirk dans Fargo et Breaking Bad, vous serez heureux de le retrouver dans Normal. Entre enquête policière, action et comédie, le nouveau long-métrage de Ben Wheatley (En eaux très troubles) est un mélange succulent sur fond de conspiration. On y suit Ulysse, shérif qui prend ses fonctions dans une nouvelle ville où il va se confronter à un coup-monté de grande ampleur. A qui peut-il faire confiance ? C'est la grande question. Prenez part à l'enquête d'ici à quelques jours, voici la date de sortie du film :

9 OCTOBRE : Normal - comédie policière avec une pointe de thriller réalisée par Ben Wheatley



Quelle est la nouvelle série en streaming sur Amazon cette semaine ?

Une série va créer l'événement cette semaine sur Prime Video, et pas des moindres. Il s'agit de nulle autre que Carrie, la nouvelle adaptation du premier et célèbre roman de Stephen King. Apprêtez-vous à redécouvrir l'histoire de cette héroïne martyrisée à l'école qui se découvre soudainement d'étranges pouvoirs à l'adolescence. Et si elle finissait par pouvoir enfin se venger de ses bourreaux ? Si vous avez aimé La Chute de la Maison Usher ou The Haunting of Hill House, vous ne pouvez pas louper la nouvelle production du showrunner Mike Flanagan. Voici la date de sortie de cette mini-série en 8 épisodes :

7 OCTOBRE : Carrie - nouvelle adaptation du roman fantastique culte de l'inénarrable Stephen King

