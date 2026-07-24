La série Blade Runner de Prime Video dévoile de nouvelles images à la Comic Con de San Diego. Découvrez enfin Michelle Yeoh et Hunter Schafer en costumes.

Le service de streaming Prime Video prépare une nouvelle série inédite dans une des licences de science-fiction les plus cultes. Blade Runner 2099 fait partie des projets les plus intéressants en termes de SVOD de ces dernières années. Attendue prochainement, cette nouvelle production dans l'univers de Ridley Scott vient de se montrer lors de la Comic Con de San Diego. C'est l'occasion de voir à quoi ressemblent ses deux actrices stars dans la peau de leur personnage respectif.

La série Prime Video Blade Runner 2099 se montre en exclusivité

Ce n'est pas encore un trailer, mais les photos partagées en exclusivité par Entertainment Weekly ont de quoi faire grimper la hype. En quatre photos, Blade Runner 2099, donc la suite de 2049, nous donne une idée de son atmosphère, sombre et anxieuse. On a comme le sentiment de retrouver quelque chose entre le film noire et le cyberpunk électrique.

Ces images de Blade Runner 2099 sont aussi l'occasion de découvrir pour la première fois Hunter Schafer (Euphoria) et Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) dans la peau de leur personnage respectif :

Hunter Schaffer est Cora, une humaine qui se cache parmi les Réplicants en changeant régulièrement d'identité pour survivre.

est Cora, une humaine qui se cache parmi les Réplicants en changeant régulièrement d'identité pour survivre. Michelle Yeoh est une Réplicante chasseuse des renégats de son espèce mais consciente de sa mortalité.

Les anciens personnages reviendront-ils dans la série Blade Runner de Prime Video ?

Blade Runner 2099 promet de nous plonger dans une nouvelle époque. La série Prime Video se déroule 50 ans après les événements du second film de la saga, réalisé par Denis Villeneuve. Entre temps, un soulèvement des Réplicants a éclaté. Ce sont désormais eux qui dominent face à des êtres humains contraints de se soumettre.

Forcément, d'aucuns se demanderont si les personnages mythiques des précédents Blade Runner seront de retour dans la série Prime Video. Dans son entretien avec EW, la showrunneuse Silka Luisa se doit malheureusement de dire la vérité aux fans :

Nous nous situons tellement loin dans le futur qu'aucun des personnages des films n'est là.. Silka Luisa, pour Entertainment Weekly.

Quand et où sortira la série Blade Runner 2099 ?

Même si Prime Video profite de la Comic Con pour remettre un coup de projecteur sur Blade Runner 2099, la série est encore entourée de mystère. Pour l'heure, nous n'avons pas de date exacte pour la sortie. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle arrive prochainement et sera disponible en streaming sur la plateforme d'Amazon :

Où ? En exclusivité sur Prime Video

En exclusivité sur Prime Video Quand ? En 2026