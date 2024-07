D'aucuns diraient que cela lui pendait au nez, après deux saisons qui n'ont clairement pas soulevé les foules. Paramount+ a en effet indiqué que sa série d'adaptation Halo ne sera pas renouvelée. Master Chief de la Silver Timeline est mort, vive Master Chief ?

La controversée série Halo mise à mort

Débutée en 2022, la série Halo de Paramount+ avait de prime abord suscité un certain intérêt. C'était en effet la première fois que l'iconique licence FPS initiée par Bungie allait avoir droit à une adaptation en live-action avec un aussi gros budget. Celle-ci était par ailleurs réalisée en collaboration avec 343 Industries, avec Pablo Schreiber (American Gods) dans l'extrêmement important rôle de Master Chief. Histoire de proposer une histoire se détachant suffisamment de celle des jeux, elle abordait une temporalité parallèle, baptisée la Silver Timeline.

Malheureusement pour cette adaptation d'une licence Halo en perte globale de vitesse, la série a globalement échoué sur à peu près tous les tableaux. Les fans des jeux y ont vu une interprétation peu convaincante et cohérente. Les néophytes de l'univers n'ont pas pu saisir toute sa complexité dans une formule maladroitement simplifiée. Même si la seconde saison affichait quelques signes d'amélioration, le résultat d'ensemble s'est visiblement révélé être autant un échec commercial que critique. À l'annonce de son annulation, les spectateurs les plus sarcastiques se sont dits : « Paramount a vu les 16 nominations aux Emmy Awards pour la série Fallout et a décidé d'arrêter les frais ». Il existe peut-être un soupçon de vérité là-dedans, la série Halo n'ayant hélas marquée ni les esprits, ni l'industrie, ou en tout cas pas pour les bonnes raisons.

Une troisième saison malgré tout ?

Amblin TV et 343 Industries, qui chapeautaient le show, ont cependant indiqué qu'il serait question de réessayer d'adapter la licence à l'avenir. Espérons que cela prendra une tournure plus heureuse. Rappelons que l'idée d'une première adaptation en live-action de la franchise remonte à 2005, par le biais d'un film avec Neill Blomkamp (Disctict 9, Elysium) à la réalisation. Décidément, les nouvelles peu réjouissantes s'enchaînent autour de Halo. Côté jeu vidéo, un septième opus serait en développement, avec a priori des signes plutôt encourageants. Croisons les doigts, pour le bien de Master Chief et de l'Humanité.