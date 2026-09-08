C’est assurément une annonce que personne n’avait vue venir. En mai dernier, soit quelques semaines seulement avant l’arrivée de Spider-Man: Brand New Day au cinéma, Prime Video lançait une nouvelle série adaptée des aventures de l’homme-araignée : Spider-Noir. Une série qui, comme son nom l’indique, était alors inspirée de la version Marvel Noir du super-héros, et qui a rencontré un grand succès critique auprès des spectateurs. Mais il faut croire que cela n’a pas suffi à Amazon, qui a choisi de ne pas renouveler le show pour une seconde saison.

Spider-Noir n’aura pas de saison 2 sur Prime Video

L’information est tombée peu avant le week-end : en dépit des résultats on ne peut plus exceptionnels rencontrés par Spider-Noir, qui affiche entre 89 et 92% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes, la série brillamment portée par Nicolas Cage n’aura finalement pas droit à une saison 2. Une nouvelle qui surprend d’autant plus les fans que le show avait fait l’objet de 11 nominations lors des Emmy Awards, ce qui en fait le plus grand nombre jamais reçu par une production Prime Video jusqu’à présent. Et cela ne tient qu’à une chose : les audiences.

Oui, Spider-Noir a beau avoir rencontré un immense succès critique, le fait est qu’en l’espace de six semaines, le show n’a enregistré « que » 2.6 milliards de minutes visionnées aux États-Unis, ce qui en fait un score relativement faible par rapport aux autres productions originales diffusées sur Prime Video. De plus, au vu du budget engagé pour sa production, le fait que celle-ci n’ait pas réussi à se maintenir sur le long terme dans les programmes les plus populaires de la plateforme a contribué à sceller son destin auprès d’Amazon.

Nicolas Cage réagit officiellement à l’annulation de la série

Dans les jours qui ont suivi, Nicolas Cage n’a alors pas manqué de s’exprimer à ce sujet dans les colonnes de Deadline, où il semble étonnamment accueillir la nouvelle avec beaucoup de sérénité. « Pour moi, une saison c’est parfait », a en effet déclaré l’interprète de Ben Reilly, aka L’Araignée, dans Spider-Noir. « J’ai dit tout ce que je voulais dire avec ce Spider-Man dangereux, novateur et inspiré du pop art. En avant, vers le haut, vers l’intérieur ». On ne peut en revanche pas en dire autant des fans de la série, qui fustigent Amazon suite à cette décision.

Les fans de Spider-Man partagent leur colère

« C’est une véritable honte », déplore par exemple l’un d’eux sur X. « Diffuser l’une des meilleures séries adaptées d’une bande dessinée cette année pour ensuite l’annuler après une seule saison est criminel », affirme un autre fan de Spider-Noir de son côté. « Nic prend la chose avec beaucoup de dignité, mais le fait qu’Amazon annule une série qui vient littéralement de rafler 5 Creative Arts Emmys ce week-end me semble complètement fou », déclare enfin un troisième. En sachant que des centaines de messages du genre pullulent depuis des jours sur les réseaux.

D’ailleurs, pour certains, il est clair que le choix d’Amazon de diffuser toute la saison d’une traite sur Prime Video a une grande part de responsabilité dans cette situation. « Diffuser toute la saison d’un seul coup = RIP pour les séries qui ne sont pas mainstreams », assure notamment un internaute. Un avis partagé par un autre fan de Spider-Noir, qui estime que « sa diffusion intégrale au lieu d’une diffusion hebdomadaire l’a tuée ». Est-ce vrai, est-ce faux ? Nous ne le saurons jamais. Mais une chose est sûre : Spider-Noir, malheureusement, ne reviendra pas.

Sources : Amazon, Deadline, X