Prime Video ajoute plusieurs films et séries à son catalogue cette semaine dont une licence très appréciée par les fans de la plateforme.

Prime Video continue de remplir son catalogue de nouveautés avec pas moins de quatre films, dont l'un est issu d'une licence dont les fans de la plateforme raffolent désormais. On notera aussi et surtout, la sortie d'un nouveau film dans la veine de A contre-sens, véritable carton de la plateforme, ainsi que l'arrivée d'une toute nouvelle série coréenne qui pourrait bien faire son trou.

Tous les films Prime Video de la semaine du 7 au 13 septembre 2026

Cette semaine, Prime Video nous sort une nouvelle comédie romantique de ses fourneaux avec Attirés malgré nous. Une fois n'est pas coutume, il s'agit de l'adaptation d'un roman à succès signé Mercedes Ron. On y suit Marfil Cortés, fille d'un magnat espagnol, dont la vie new-yorkaise vole en éclats lorsqu'elle est kidnappée puis relâchée sans la moindre explication. Son père lui impose alors un garde du corps, l'énigmatique Sebastian Moore, tandis que l'attirance et les sentiments vont s'emmêler.

À l'affiche de ce nouveau film évènement de Prime Video, on retrouve Ester Expósito, révélée par Elite, et Hugo Diego García, vu dans The Substance. C'est la troisième collaboration entre la plateforme d'Amazon et Mercedes Ron après la trilogie À contre-sens et Dis-le moi tout bas. Le géant de la SVOD va également capitaliser sur la licence Reacher avec le film Jack Reacher incarné par Tom Cruise, bien avant l'apparition de la série Prime Video à succès campée par Alan Ritchson. Un thriller d'action prenant et explosif.

9 septembre Attirés malgré nous

10 septembre Jack Reacher

11 septembre Piégé Guns Up



Toutes les séries de la semaine du 7 au 13 septembre 2026

Du côté des séries, Prime Video se la joue très timide et ne sortira qu'un seul programme cette semaine. Il s'agit de A Love Other Than Yours, un K-Drama qui nous fait suivre Namgung Ho et Lee Mi-do, un couple ensemble depuis dix ans dont la routine semble avoir pris le dessus jusqu'à ce qu'un homme vienne semer le trouble dans cette relation tranquille.

12 septembre 2026 A Love Other Than Yours - saison 1



Source : Prime Video