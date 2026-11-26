Prime Video renouvelle officiellement Les Anneaux de pouvoir pour une saison 4. La quête épique n'a encore dit son dernier mot sur la plateforme de SVOD.

Préparez-vous à repartir pour la Terre du Milieu avec la saison 4 des Anneaux de pouvoir (Rings of Power). Prime Video vient en effet d'annoncer que sa série à succès reviendrait pour une nouvelle fournée d'épisodes. L'univers né de l'esprit de J.R.R. Tolkien va se rallonger d'un nouveau chapitre qui pourrait bien marquer un tournant majeur pour le préquel. Voici les premiers détails.

Prime Video renouvelle Les Anneaux de pouvoir pour une saison 4

Ce n'est pas une grande surprise, mais c'est au moins officiel maintenant : Les Anneaux de pouvoir aura droit à sa saison 4 sur Prime Video. Ainsi, les showrunners J. D. Payne et Patrick McKay se retrouveront pour poursuivre l'histoire de cette série préquelle du Seigneur des Anneaux qui nous fait découvrir sous un nouveau jour l'ascension de Sauron.

La préproduction de la saison 4 des Anneaux de pouvoir a même déjà commencé en coulisses dans les bureaux de Prime Video. Grâce à cela, le tournage serait prévu au printemps 2027. Alors que nous avons découvert les derniers épisodes de la saison 3 hier soir, cela nous laisse envisager la suite d'ici à deux ans maximum. Rendez-vous donc en 2028 !

La machine est donc sur les rails comme prévu chez Prime Video. De fait, Payne confiait l'été dernière que « depuis le départ [ils ont] un plan sur cinq saisons ». Dès lors, la saison 4 des Anneaux de pouvoir nous rapprocherait sacrément du dénouement. Nul doute que le public répondra présent quand on sait que la dernière saison a rassemblé 33 millions de spectateurs en moins de deux semaines.

Que racontera la saison 4 de Rings of Power ?

Après la conclusion de la saison 3, les choses promettent de devenir particulièrement sombres dans Les Anneaux de pouvoir. La puissance de Sauron devient inégalable et de nouvelles manipulations pourraient se jouer dans la saison 4. Compte tenu de ce qu'on sait des précédents livres et films Le Seigneur des anneaux, on peut s'attendre à voir la chute de Númenor parallèlement à l'émergence des Nazgûl. Dans tous les cas, Prime Video mettra assurément les moyens pour sa série qui est déjà celle de son catalogue qui est la plus chère à produire.