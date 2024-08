Les fans américains de Pokemon sont en deuil. Dans la soirée du lundi 12 août 2024, ils ont appris le décès de Rachael Lillis, actrice qui prêtait sa voix à Jessie et Ondine dans l’anime depuis plus de deux décennies. Le timing semble presque incongru compte tenu des circonstances, mais un insider très réputé a donné des nouvelles de la prochaine série Pokémon, la première en son genre. Si elle est décriée depuis son annonce, elle pourrait prendre une direction que beaucoup espéraient pour l’anime.

La série live-action Pokemon de Netflix refait parler d'elle

On l’aurait presque oublié depuis le temps, mais Netflix planche actuellement sur une série live-action dans l’univers de Pokemon. Detective Pikachu a ouvert la voie, montrant que voir ces petites créatures de poches avec des prises de vue réelles était possible et pouvait même avoir un joli rendu. Le très sérieux Variety annonçait en juillet 2021 que le projet avait été validé en interne, et il est depuis tombé aux oubliettes, mais visiblement pas annulé. L’insider DanielRPK affirme que la série Pokemon de Netflix serait en développement actif et se serait déjà arrêté sur son protagoniste. Un choix qui peut paraître surprenant, mais qui devrait plaire aux fans de la première heure.

Pas question de retrouver Sacha du Bourg-Palette donc, mais plutôt son inspiration, LE dresseur originel : Red. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, il s’agit en réalité du premier personnage des jeux Pokemon Bleu, Rouge et Jaune. Il avait ensuite fait une apparition remarquée dans les épisodes suivants, en plus d’avoir son propre manga pendant de longues années : Pokémon Adventures. Une œuvre particulièrement appréciée au sein de la communauté pour son côté plus terre à terre par rapport à l’anime. La série live-action de Netflix pourrait alors en reprendre le ton et la philosophie, mais rien n’est moins sûr. L’insider n’est pas entré dans les détails et il faudra donc attendre une annonce officielle de la plateforme pour voir ce qu’elle prépare.

Red au fil des jeux Pokemon

