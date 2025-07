Une grande surprise annoncée pour tous les fans de ce film Pokemon absolument culte ! C'est déjà disponible pour tout le monde et gratuitement en plus.

La franchise Pokemon n'a de cesse de donner vie à de nouvelles générations. Pourtant, les plus anciens fans restent indéniablement nostalgiques de la toute première. Bercés par les aventures de Sacha et Pikachu, ils ont grandi avec eux et assisté à des aventures absolument mémorables. Parmi elles, un film en particulier aura laissé son empreinte. Devenu introuvable sur le marché même de la SVOD, il revient aujourd'hui, et ce, gratuitement pour toutes et tous !

Le premier film Pokemon disponible pour tout le monde

L'univers des monstres de poche multiplie les adaptations ces dernières années ! Encore récemment, nous avons pu découvrir une production originale en stop-motion sur Netflix, La Réceptionniste Pokemon. D'autres sont encore attendues dans un avenir plus ou moins proche, prouvant l'envie d'étendre toujours plus la franchise la plus lucrative du jeu vidéo sur les écrans.

Malgré tout, les fans ne peuvent oublier Sacha, héro historique de la série animée qui a dernièrement laissé sa place à une nouvelle génération de protagonistes. Parmi ses aventures, certaines sont devenues cultes, à l'instar du premier film Pokemon, Mewtwo contre-attaque.

Or, ce dernier était devenu introuvable, même sur les plateformes de SVOD. Netflix avait bien produit son propre remake en 3D. Cependant, le résultat était loin d'être à la hauteur de l'œuvre originale en 2D traditionnelle. Ça tombe bien, car, après la série, c'est maintenant le film Pokemon Mewtwo contre-attaque qui vient d'être mis à disposition gratuitement sur YouTube et en français !

Dès à présent, vous pouvez regarder le premier film Pokemon sur YouTube. Revivez ainsi l'histoire émouvante de Mewtwo, un clone cherchant un sens à sa vie après avoir découvert sa nature. Remettant en question le lien entre humain et Pokemon, il va croiser la route de Sacha et Pikachu à l'occasion d'un tournoi mystérieux sur une île isolée. Nos héros pourraient bien faire changer le cœur de ce spécimen atypique.

Découvrez ou redécouvrez avec nous le film Pokemon de 1998 sur YouTube et en HD qui plus est. Aussi, depuis le lecteur, vous pouvez directement choisir la langue audio, ainsi que les sous-titres. Mewtwo contre-attaque est disponible en vf. En revanche, les sous-titres officiels en français ne sont pas accessibles, il faudra choisir de les générer automatiquement.