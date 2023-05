Rappelez-vous, c'était il y a seulement quelques semaines. L'histoire de Sacha et Pikachu dans Pokémon se terminait après plus de 25 ans d'histoires. Une conclusion déchirante pour les fans qui s'étaient attachés au duo iconique. La Team Rocket aussi était adorée du public. Jesse, James et Miaouss, prêts à tout pour capturer Pikachu, ne feront pas non plus leur retour dans la nouvelle série Pokémon : Les Horizons. L'anime est diffusé depuis le 14 avril dernier au Japon. Pour le moment, nous ne savons pas encore quand la série arrivera chez nous. En attendant, l'anime original refait parler de lui. 12 ans après, des épisodes jamais diffusés viennent de se dévoiler.

Des scripts de deux épisodes de Pokémon jamais diffusés disponibles

En fin d'année 2010, TV Tokyo diffuse la 14e saison de la série Pokemon, nommée Pokémon : Noir et Blanc. Malheureusement, le Japon subi un séisme de magnitude 9,1 le 11 mars 2011, causant un tsunami et l'accident nucléaire de Fukushima. À cause de cette catastrophe, la diffusion de deux épisodes de Pokémon est reportée à une date ultérieure. Finalement, ces épisodes manquants ne seront jamais diffusés par TV Tokyo. Un fan a réussi à obtenir la copie des stricts de ceux-ci. Alors qu'il avait prévu de les vendre, il a finalement choisi de les diffuser gratuitement. Une traduction en anglais de ces scripts permet à un grand nombre de fans de découvrir ce que leur réservait ces deux épisodes de Pokémon.

Une catastrophe naturelle trop semblable aux événements de 2011

Les scripts de Pokemon nous apprennent que la Team Rocket devait affronter la Team Plasma dans un arc spécial. Tous les dialogues des deux épisodes sont disponibles. Giovanni, le leader de la Team Rocket, devait utiliser une Météonite, une source d'énergie, pour prendre le contrôle de la région d'Unys. La Team Plasma réussissait à voler l'objet, mais en perdait alors le contrôle, ce qui causait alors la réaction d'une véritable météorite qui commençait à faire des ravages. Les épisodes Team Rocket vs. Team Plasma partie 1 et partie 2 contenait certainement des événements trop similaires à ce que vivait le Japon pour être diffusé à cette période-là. Le public pourra-t-il les voir un jour ? Cela semble improbable. Il faudra sûrement se contenter des scripts disponibles gratuitement.