On pensait que la Team Rocket avait fait ses adieux à Pokemon, mais non. Jessie, James et Miaouss s'offrent une dernière défaite face à Sacha et Pikachu.

Ça y est, le moment que personne n'attendait est arrivé. Sacha et Pikachu viennent de faire leurs adieux dans le tout dernier épisode de l'anime Pokemon. La fin poignante, que le public japonais a découverte vendredi 24 mars, restera gravée à jamais dans le cœur des fans. Avant sa conclusion, l'anime lancé en 1997 avait préparé le terrain en offrant un autre moment bouleversant. Le départ de la Team Rocket, vécu quelques jours plus tôt comme un autre déchirement, avait beaucoup intrigué. Jessie, James et Miaouss se séparaient fâchés, chose à laquelle ne s'attendait pas du tout les fans. En réalité, il ne s'agissait pas de leur dernière apparition ! La Team Rocket était de retour pour vous jouer un mauvais tour une ultime fois dans Pokemon. Des adieux qui leur ressemblent, cette fois, beaucoup plus.

Une dernière humiliation pour la Team Rocket dans l'épisode final

Dans l'ultime épisode de Pokemon, diffusé le vendredi 24 mars au Japon, la Team Rocket a fait de véritables adieux au public. Et à Pikachu, qu'ils ont essayé de capturer une toute dernière fois. Une tentative qui se solde par un nouvel échec pour Jessie, James et Miaouss. Pikachu les électrifie et les envoie valser dans le ciel. Dans les nuages, et complètement carbonisés, les trois compagnons se tiennent la main et s'envolent définitivement vers d'autres cieux. Une apparition finale de la Team Rocket bien plus conforme à ce que les fans attendaient après 26 ans d'aventure et de défaites retentissantes.

Pokemon Les Horizons, le nouvel anime déjà daté au Japon

Maintenant que Sacha, Pikachu et la Team Rocket ont fait leurs adieux, vous vous demandez ce que va devenir Pokemon ? Sachez que la pause sera de courte durée, car un nouvel anime arrive bientôt. Pokemon : Les Horizons sort en effet le 14 avril prochain au Japon. Liko et Roy seront les héros de cette série inédite. Voici le synopsis du premier épisode de l'anime.

Liko, une fille de la région de Paldea, s’est inscrite à l’Académie Sekiei, un pensionnat de la région de Kanto. Liko est ravie de recevoir son premier Pokémon, Poussacha, mais celui-ci ne l’écoute pas du tout. Alors que Liko s’efforce d’approfondir son lien avec Poussacha, des personnes suspectes apparaissent à la recherche du mystérieux pendentif de Liko… !

Au Japon, TV Tokyo diffusera un épisode de Pokemon : Les Horizons chaque vendredi en fin de journée. Les fans français, eux, devront prendre leur mal en patience. Pour le moment, aucune annonce n'a été faite concernant la diffusion de cette nouvelle série dans l'Hexagone.