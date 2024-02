La Planète des Singes est une pièce phare de la science-fiction. Une oeuvre qui a fait ses débuts dans la littérature, avant de s'exporter au cinéma pour un premier film en 1968 avec Charlton Heston. Depuis, Tim Burton s'est cassé les dents dessus en 2001, son long-métrage ayant été un échec critique. Tout l'inverse de la dernière trilogie de Matt Reeves (The Batman) qui a pleinement convaincu les spectateurs et le box-office. Après une fin assez émouvante, la licence est relancée sous l'égide de Disney avec l'espoir de développer plusieurs nouveaux épisodes.

La Planète des Singes 4 se montre, ça fait très envie !

Usher et Alicia Keys ont enflammé la mi-temps du Super Bowl 2024, mais le match des Kansas City Chiefs opposant les San Francisco 49ers a aussi été entrecoupé de publicités et de gros trailers. Et plusieurs blockbusters d'Hollywood ont fait le show à l'image de Deadpool 3 ou de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. Un volet inédit qui débutera, si tout se passe bien, une troisième série de films. Mais on y n'est pas encore, et pour l'instant, place au prochain opus.

« Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains… ». Comme le révèle le synopsis, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume se déroule après la trilogie de Matt Reeves, 300 ans plus tard pour être précis.

Mais cette fois, le cinéaste a laissé la main à Wes Ball, le réalisateur des longs-métrages Le Labyrinthe. Ca peut inquiéter étant donné que cette saga est plutôt inconsistante, mais la dernière bande annonce de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume est quand même très encourageante. On y voit le remplaçant de César qui n'hésitera pas à sauver une humaine incarnée par Freya Allan, Ciri dans la série The Witcher, avec des panoramas grandioses et de grosses scènes d'action, et des moments plus calmes nécessaires à un bon équilibre. Rendez-vous au cinéma le 8 mai 2024.