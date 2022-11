Depuis l'éviction de Johnny Depp des projets Disney, la saga Pirate des Caraïbes devait avoir le droit à un reboot féminin avec en tête d'affiche la très charismatique Margot Robbie. Mais comme rien ne se passe décidément comme prévu, rien ne va plus.

Comme nous pouvons l'apprendre ce jour au sein du très sérieux journal Vanity Fair, ce projet de Reboot de Pirate des Caraïbes avec Robbie est mort. C'est l'actrice elle même qui déclare tout ceci au sein de l'interview :

Nous avions une idée et nous la développions depuis un certain temps, il y a très longtemps, d'avoir plus d'une histoire dirigée par une femme - pas totalement dirigée par une femme, mais juste un type d'histoire différent - ce qui, selon nous, aurait été vraiment cool, mais je suppose qu'ils ne veulent pas le faire.