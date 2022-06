Après les accusations d'Amber Heard, Johnny Depp n'était plus en odeur de sainteté à Hollywood et notamment chez Disney qui avait décidé de ne plus travailler avec lui. Notamment pour son rôle désormais fameux de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Mais récemment, une source proche de Disney aurait dévoilé une information croustillante dans une nouvelle interview pour le journal australien Poptopic.

Depp de retour dans Pirates des Caraïbes contre un gros chèque ?

En effet, après la victoire en diffamation très médiatisée de Johnny Depp plus tôt dans le mois, il semblerait que Disney souhaite faire machine arrière. Ca reste évidemment une information à prendre avec les pincettes de circonstance, mais la somme de 300 millions de dollars aurait même été proposée à l'acteur pour son retour.

Ce que je peux vous dire, c'est que le studio a déjà rédigé une ébauche pour un film sur Jack Sparrow, ils espèrent donc beaucoup que Johnny leur pardonnera et reviendra dans son rôle emblématique.

Ca reste assez étrange quand on sait que lors du procès Depp/Heard, le principal intéressé avait exprimé son souhait de ne plus vouloir travailler pour Disney. Il faut dire que lors de la médiatisation du procès, un certain nombre de personnes ont réclamé son retour dans la saga. Et une telle somme d'argent mérite surement réflexion.

Notons que le prochain film Pirates des Caraïbes pourrait se faire avec la présence de l'actrice Margot Robbie. Deux scénarios seraient à l'étude, l'un avec et l'autre sans l'actrice. Evidemment tout ceci doit dépendre aussi des décisions à propos de Johnny Depp.