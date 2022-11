Dans la longue liste des dessins animés Disney qui ont eu le droit à une adaptation en live action on trouve des films très réussis comme la Belle et la Bête ou Maléfique mais aussi des films qui ont beaucoup moins de charme comme l'adaptation du Roi Lion. De quoi se poser des questions pour la suite des événements comme l'adaptation d'Hercules. Chef d'œuvre de 1997 librement adapté des 12 Travaux.

Hercules ne sera pas comme vous pensez

Dans une interview pour le journal Variety, les réalisateurs Joe et Anthony Russo (derrière Avengers : Endgame) expliquent ce qu'ils souhaitent faire pour l'adaptation en live-action du dessin animé Hercules. Les deux frères parlent notamment d'un film assez expérimental dans le ton et dans l'exécution, qui se détache un peu de l'œuvre originelle.

Je pense qu'ils sont ravis de voir ce que nous pouvons tous apporter d'une manière qui ne soit pas seulement une réinterprétation du film d'animation.

Joe Russo poursuit en expliquant qu'il s'agira d'une comédie musicale.

Le public d'aujourd'hui a été formé par TikTok, n'est-ce pas ? Quelles sont leurs attentes en matière de comédie musicale? Cela peut être très amusant et nous aider à repousser les limites de ce qu'on peut faire de nos jours avec une comédie musicale.

Nous aurons donc le droit à une comédie musicale qui s'inspire de ce qui se fait sur Tiktok. On passe donc de l'adaptation d'un des épisodes les plus célèbres de la mythologie grecque, mélangeant aventure, action et épique à une comédie musicale. Si cela pouvait avoir tout son sens pour Le Roi Lion, on a de sérieux doutes sur cette version d'Hercules.

Que pensez-vous d'une telle annonce pour ce film live-action très attendu ?