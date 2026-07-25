Après des années de silence, l’actualité est particulièrement chargée pour Avatar Studios. Dès aujourd’hui, ce 25 juillet 2026, celles et ceux qui ont grandi avec ce qui est aujourd'hui encore considéré comme l’une des meilleures séries d’animation de tous les temps, peuvent retrouver Aang, Katara et le reste de la bande dans le film Avatar Aang : Le Dernier Maître de l'Air sur Paramount+. En parallèle de cette sortie événement, en grande partie gâchée par une fuite ayant dévoilé l’intégralité du film avant même que sa première bande-annonce ne soit diffusée, le studio a révélé un premier aperçu de sa prochaine série d'animation, Avatar Seven Havens, tout en confirmant sa date de sortie.

La nouvelle série Avatar arrivent en octobre sur Paramount+

12 ans après la fin de The Legend of Korra, la relève arrivera donc cette année sur la plateforme. Lors du San Diego Comic Con 2026, Avatar Studios a ainsi révélé que sa troisième série d’animation sera disponible à partir du 9 octobre 2026 sur Paramount+. Avatar Seven Havens comptera au total 26 épisodes, répartis en deux Livres de 13 épisodes chacun. La malédiction de la franchise revenant toujours, il y a pour l’heure un flou sur le découpage de sa diffusion. Certaines sources évoquent en effet une disponibilité immédiate de l’ensemble de la série à cette date, mais la site officiel de Paramount ne mentionne que le premier Livre. En attendant une clarification du groupe américain, les fans peuvent donc découvrir les premières images de la série, qui marque le grand retour de Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko et toute l’équipe du studio sur petit écran après une décennie.

Quel est le synopsis d'Avatar Seven Havens ?

L’histoire d’Avatar Seven Havens prendra place plusieurs années après les événements de La Légende de Korra, dans un monde ravagé par un cataclysme. Le récit suivra alors une jeune enfant, maître de la Terre qui découvre qu’elle est le nouvel Avatar, dans un univers qui méprise ce qu’elle est. Tout a changé depuis cet événement tragique. Au lieu d’être perçue comme l’élue destinée à sauver le monde et restaurer son équilibre, elle est considérée comme celle qui précipitera sa destruction, comme Korra avant elle.

Pourchassée aussi bien par les humains que les esprits, cette nouvelle Avatar devra faire équipe avec sa sœur jumelle, dont elle était séparée depuis des années. Ensemble, et accompagnées d’un mentor, elles tenteront de sauver les derniers bastions d’une civilisation au bord de l’effondrement. Si le style diffère de La Légende de Korra, la série conserve une direction artistique colorée et une animation particulièrement soignée, ADN de la franchise depuis ses débuts il y a deux décennies de cela. A découvrir sur Paramount+ dès le 9 octobre 2026, donc.

Source : Paramount