Jeu vidéo, cinéma, télévision, musique, animation… Les leaks sont absolument partout, et ils sont un véritable fléau pour l’industrie. Quelle que soit leur ampleur. Pourtant, il faut tout de même le dire : il y a des fuites qui restent plus douloureuses que d’autres. Et à ce titre, Avatar Aang : Le dernier maître de l’air se trouve assurément en top position après avoir vu l’intégralité du film se retrouver sur la toile en avril dernier, avant même la diffusion de sa première bande-annonce. Un gros coup dur pour Nickelodeon, qui garde toutefois la tête haute avec une bonne nouvelle.

Le film d’animation Avatar avance sa sortie sur Paramount+

En effet, le film n’aura peut-être pas droit à une sortie au cinéma comme annoncé initialement, mais cela permet à la compagnie d’offrir l’opportunité aux fans d’en profiter avec plusieurs mois d’avance. Car en lieu et place de la date du 7 octobre 2026 annoncée jusqu’ici, Avatar Aang : Le dernier maître de l’air débarquera finalement dès le 25 juillet prochain sur les ondes de Paramount+ ; après avoir bénéficié d’une diffusion en avant-première lors du San Diego Comic Con le 24 juillet. Ce qui sera une belle occasion de le voir sur grand écran quand même.

Et même si le commun des mortels devra se contenter de la plateforme de streaming pour pouvoir le découvrir, cela n’en reste pas moins un événement pour les fans d’Avatar, qui attendent la sortie de ce film depuis plus de cinq ans déjà. Pour rappel, Avatar Aang : Le dernier maître de l’air se déroulera plusieurs années après les événements d’Avatar : Le dernier maître de l’air, série d’animation américaine diffusée entre 2005 et 2008. Il mettra en scène les mêmes personnages, cette fois-ci devenus de jeunes adultes, dans de nouvelles aventures.

Au casting de cette nouvelle adaptation : Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie) dans la peau de Tagah, accompagné par Eric Nam (Transplant) en tant que Aang, Steven Yeun (The Walking Dead) en tant que Zuko, Dionne Quan (Bratz) en tant que Toph Beifong, Jessica Matten (Dark Wings) en tant que Katara et enfin Román Zaragoza (Ghosts : Fantômes à la maison) en tant que Sokka. Avatar Aang : Le dernier maître de l’air est réalisé par Lauren Montgomery, notamment réputée pour son travail sur des films d’animation DC Comics.

Les fans continuent de supplier pour une sortie au cinéma

Sans trop de surprises, malgré la situation, beaucoup de fans continuent toutefois d’espérer que Nickelodeon revienne sur sa décision de limiter la diffusion du film à une plateforme de streaming. « Ce film n’est pas pour ce p*tain de Paramount+, il est pour les cinémas. ALLEZ VOUS FAIRE F*UTRE ! », peut-on notamment lire en réaction à l’annonce. « NOUS VOULONS UNE SORTIE AU CINÉMA », clame un autre. « Vous feriez tellement plus d’argent… C’est un chouette film pour la famille et les fans d’Avatar. S’il-vous-plaît. Les fans vous en supplient ».

Mais autant dire qu’à ce stade, cela semble déjà peine perdue pour Avatar Aang : Le dernier maître de l’air. Surtout après les leaks dont il a déjà été victime, comme s’amusent à le rappeler certains internautes dans les commentaires sur X. « Oh mec, ça a l’air vraiment bien. Je suis impatient de pouvoir le regarder pour la toute première fois », écrit par exemple l’un d’eux avec beaucoup d’ironie. « Je l’ai déjà vu et je ne paierai pas le moindre centime étant donné qu’il ne sortira pas au cinéma », affirme un autre de son côté. Pas sûr que cela aide beaucoup.

Source : Paramount+