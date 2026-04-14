A six mois de sa sortie, le film Avatar, The Legend of Aang : The Last Airbender, n’a toujours pas diffusé une seule bande-annonce. Et pourtant, le film entier se retrouve sur la Toile, à l’heure où l’avenir du studio semble plus incertain que jamais.

Il fut une époque où le mot Avatar était associé à un enfant chauve avec une flèche bleu sur le crâne plutôt qu’à une armée de Na'vi bleus. Depuis, James Cameron a fait pression pour s’approprier le terme pour sa trilogie de blockbusters, mais la série animée diffusée entre 2005 et 2008 sur Nickelodeon continue de vivre dans la mémoire collective de nombreux enfants, aujourd’hui devenus grands. Une génération entière a grandi avec Aang, Zuko, Toph, Katara et Sokka, et attend désormais avec une impatience chronique et une nostalgie accentuée de retrouver ce petit groupe. C’est avant tout ce public de trentenaires que Paramount vise avec The Legend of Aang : The Last Airbender, le premier film officiel de la série.

Un événement outre-Atlantique, où Avatar est devenu une véritable institution. Sauf que les plans ont depuis changé. Le film a été repoussé à de nombreuses reprises, la sortie en salles a été abandonnée au profit d’un lancement bazardé dans son service de streaming, à la peine. Ce qui devait être le retour triomphal d’un monument de l’animation du début des années 2000 est chahuté, et les équipes d’Avatar Studios n’étaient pas au bout de leurs peines. La situation à laquelle elles sont confrontées restera sans doute dans les anales, mais pour toutes les mauvaises raisons.

L'intégralité du film Avatar a leaké six mois avant sa sortie

Voir plus de six ans de travail bazardé dans un service de streaming en quête d’abonnés a, en soi, déjà quelque chose de particulièrement difficile pour n’importe quelle équipe créative. Mais voir l’intégralité de son film leaker sur Internet avant même qu’une seule bande-annonce ne soit diffusée, c’est un crève-cœur d’un tout autre niveau. C’est pourtant à cette situation unique qu’est aujourd’hui confronté Avatar Studios. Dans la journée du dimanche 13 avril 2026, un utilisateur Twitter affirmait que Nickelodeon, détenteur des droits d’Avatar Legends, avait envoyé par erreur l’intégralité de The Legend of Aang : The Last Airbender.

Dans la foulée, deux extraits ont massivement circulé sur la Toile, avant que Paramount ne tente d’endiguer ces fuites à grands renforts de DMCA. En vain, puisque depuis ce lundi 14 avril 2026 l’intégralité du film circule sur Internet, six mois avant sa sortie officielle. Il manque un peu de post-production, mais tout y est, et en HD. Un véritable coup de massue pour les équipes, qui perdent non seulement le droit de présenter le fruit de plus de six ans de travail en salles, comme il était initialement prévu, mais en plus celui de la découverte pour les fans.

En réalité, le géant du divertissement pour enfant n’aurait pas fait une maladresse, mais aurait été hacké par un individu, qui n’a pas revendiqué appartenir à quelconque groupe. Paramount continue son grand ménage, mais il est déjà trop tard. Le post originel contenant les extraits cumulait des centaines de milliers de likes, et les liens du films circulent désormais sur les réseaux sociaux. Ni Nickelodeon, Avatar Studios ou Paramount n’ont officiellement communiqué sur le sujet. « C'est l'un des leaks les plus historiques de l'histoire de l'animation », rappelle un fan de la licence, et c'est bien le cas.

Une sortie en salles possible ?

La seule image officielle du film Avatar diffusée, même à six mois de la sortie

C’est également un crève-cœur pour les fans qui attendaient ce retour d’Avatar depuis la fin de la série Korra, il y a plus de 10 ans maintenant. Ils se retrouvent face à un dilemme : découvrir le film Avatar en leurs termes avant que ceux sur les réseaux sociaux ne leur gâchent le plaisir de la découverte, ou prendre le risque, ne serait-ce que par respect envers les équipes. Officiellement, le film est toujours prévu sur Paramount+ pour le 9 octobre 2026. Les plus optimistes espèrent que ce manque à gagner poussera l’entreprise américaine à revoir sa position, et à favoriser une sortie en salles afin de capitaliser sur le film malgré tout.

Car les retours de celles et ceux qui ont cédé sont majoritairement positifs, et encensent l’animation. Sony avait fait la même erreur avec K-Pop Demon Hunter, vendu pour une bouchée de pain à Netflix, qui a connu un second succès au cinéma, rapportant des millions de dollars au box-office. Gageons, au moins pour Avatar Studios, qu’il y ait finalement quelque chose de positif qui ressorte de cette situation, aussi historique que dramatique pour toutes les personnes qui ont travaillé dessus.

Un coup de massue, mais quelles conséquences pour le studio ?

Car c’est là toute la question. En coulisses, les ambitions d’Avatar Studios s’étendaient initialement à trois films, pensés comme un véritable retour de la franchise. Une trajectoire depuis revue à la baisse, sans doute à cause des impératifs industriels de Nickelodeon, et qui soulève de nombreuses questions. Que devient le studio si le film Avatar ne remplit pas les objectifs fixés en matière d’audience ou d’abonnements pour Paramount+ ? Quelles conséquences cela aura sur la nouvelle série d’animation annoncée l’année dernière ? Et sur l’avenir de la licence ? A l’heure où de nombreux emplois et l’art, dans sa généralité, sont en péril à cause de l’IA, la situation est plus dramatique qu’elle n’y paraît.

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