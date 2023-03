Après le sauvetage d'Hollywood grâce à Top Gun Maverick - dixit Steven Spielberg -, et Avatar 2, c'est Christopher Nolan qui va essayer de pousser à nouveau les gens dans les salles de cinéma. Pour cela, il a une arme déjà toute trouvée : Oppenheimer. Son futur bébé qui ne manquera pas d'ambitions. Mais est-ce que le succès sera là, cette fois ?

Oppenheimer : un film fantastique et long signé Nolan

Oppenheimer sera le onzième film de Christopher Nolan après le renversant Tenet. Et il compte bien nous en mettre plein les yeux une nouvelle fois avec son biopic sur Julius Robert Oppenheimer, un chercheur qui a mis au point la première bombe atomique. Un film adapté du roman « Prometheus : The Triumph and Tragedy of Robert J. Oppenheimer » bénéficie d'un casting totalement dingue qui réunit une énorme brochette d'acteurs.

On ne va pas tout lister mais il y aura Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Rami Malek, Gary Oldman, Casey Affleck, David Dastmalchian ou encore Cillian Murphy (Peaky Blinders, The Dark Knight : Le Chevalier Noir...) dans le rôle principal. La touche Nolan. D'après Matt Damon, ce sera « fantastique », « incroyable » avec un Cillian Murphy « phénoménal ».La touche Nolan ?

Oppenheimer dure trois heures. C'est fantastique. Le film va tellement vite, il est incroyable. Cillian Murphy est phénoménal. Il est tout ce que vous voudriez qu'il soit. Via Variety.

Quelques mots qui collent avec les précédents films du réalisateur comme Interstellar et Dunkerque. Interstellar pour la durée, la performance phénoménale de Matthew McConaughey et le fait que ce soit un long-métrage fantastique, et Dunkerque pour l'idée d'un film qui défile à une vitesse folle. Ce dernier ne durait qu'1h40 d'un côté, mais une fois qu'il prenait son envol au premier plan sur la plage, le spectateur était scotché jusqu'à la fin avec peu de moments de répit. Pour repousser les limites, Christopher Nolan va aller jusqu'à récréer une explosion nucléaire sans CGI dans Oppenheimer.

Crédits : CinéSéries.

Renouer avec le succès au box-office

Evidemment, ce sont les propos d'un acteur qui tourne dans Oppenheimer et qui est déjà passé derrière la caméra de Christopher Nolan, mais étant donné la filmographie du cinéaste, la confiance est permise. En revanche, le metteur en scène doit peut-être avoir un peu peur de son côté.

Son précédent projet, Tenet, a plus divisé qu'à l'accoutumée compte tenu de sa structure. Et clairement, c'est l'œuvre la plus radicale de Nolan avec Memento d'un point de vue de la narration, malgré un scénario finalement classique. Mais surtout, Tenet a extrêmement déçu au box-office. Alors que certains voyaient en lui un poids lourd capable de ramener les gens dans les salles obscures après de longs mois de COVID-19 et de restrictions, c'est l'inverse qui s'est produit. Avec 365,3 millions de dollars engrangés au niveau mondial, pour un budget de 200 millions sans les à-côtés, l'opération n'a pas été rentable pour Warner Bros.

Un échec que Nolan impute en partie au fait que le film soit sorti simultanément au ciné et sur HBO Max, qui a débouché sur une grosse dispute et un divorce avec l'antre de Batman. Après cela, les autres studios de production, voire même Netflix, ont tout fait pour récupérer le réalisateur, mais c'est Universal Studios qui a décroché le jackpot. Avec un budget de 100 millions de dollars, sans promotion, ça devrait déjà être plus facile de renouer avec le succès.