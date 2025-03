La saga One Piece fait une nouvelle annonce qui va en surprendre plus d'un et surtout réjouir un bon paquet de fans ! Cela dit, personne ne s'attendait à ce que ça prenne cette forme.

Ça n'arrête plus pour One Piece ! L'équipage du Chapeau de Paille est sollicité de toutes part ces derniers temps. Alors qu'un projet reprend, un autre s'annonce, tandis qu'une flopée d'autres est encore en préparation en coulisses. On en a eu la parfaite lors de la dernière édition de l'AnimeJapan 2025. La licence d'Eiichiro Oda a enchaîné les annonces, dont celle d'une toute nouvelle série.

One Piece revient de façon étonnante

Maintenant, vous le savez, la série principale One Piece reviendra tout début avril pour diffuser la deuxième partie de l'arc Egghead tandis que le manga poursuit sa pré-publication à son ryrhme hebdomadaire dans le Weekly Shonen Jump. Cependant, le mois prochain accueillera une autre série totalement inattendue !

Elle aussi trouve son origine dans le fameux magazine japonais. Il s'agit du spin-off One Piece In Love. Il s'agit d'une courte série humoristique signée Daiki Ihara. Elle suit un trio de personnages dont un est un fan inconsidéré du manga éponyme ! Ainsi, chaque chapitre parodie avec légèreté des épisodes des aventures des Mugiwara, avec un soupçon de romance en supplément.

Cette mini-série aura ainsi droit à son propre anime, mais sous un format des plus étonnants. De fait, la licence s'embarque sur un terrain moderne : les réseaux sociaux. Ladite série aura droit à 4 ou 5 épisodes au format vertical, donc à destination de TikTok, Instagram et YouTube. Ils seront par conséquent gratuits et arriveront dès le 1er avril 2025.

Après l'adaptation en live-action de Netflix, on remarquera que la franchise One Piece cherche à innover. Ce faisant, l'œuvre d'Eiichiro Oda continue de conquérir un public de plus en plus large tout en s'adaptant à un public moderne. Cela se traduit d'ailleurs tout autant avec les divers projets de remake pour l'anime. On peut dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Luffy et sa clique !