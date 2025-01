One Piece est assurément l'un des mangas les plus populaires au monde. Plus besoin de présenter le célèbre équipage du Chapeau de paille qui nous captive chaque semaine avec un nouveau chapitre du manga ou un nouvel épisode de l'anime. Mais l'œuvre-fleuve d'Eiichiro Oda a plus d'un tour dans son sac ! Un événement se prépare un peu partout en France pour les fans les plus férus.

One Piece est prêt à envahir la France

Quand une œuvre cartonne autant que One Piece, elle se décline sous toutes sortes de forme. Rien qu'avec l'anime, on voit les projets se multiplier ces derniers temps. Mais en tant que shōnen nekketsu, le manga ne pouvait pas faire l'impasse sur les jeux de cartes à jouer et à collectionner (TCG).

Cependant, les sorties de nouveaux sets sont rares pour le TCG One Piece. Dès lors, chaque nouvelle édition est un petit événement en soi… C'est pourquoi Bandai Namco a décidé de faire plaisir aux fans en faisant les choses en plus grand en amont de la sortie de la toute nouvelle extension, le 7 février 2025.

Eh oui ! Les festivités vont commencer un petit peu plus tôt pour les fans résidant en France métropolitaine. À partir du 31 janvier 2025, des tournois du TGC One Piece seront organisés dans plus de 160 lieux sur tout l'hexagone. Lyon, Nantes, Caen, Bayonne, Paris… Trouvez l'un d'eux près de chez vous et inscrivez-vous directement sur Bandai TCG+.

Les frais de participation sont à hauteur de 10 €. Chaque tournoi rassemblera 16 participants. Cerise sur le gâteau : les concurrentes et concurrents auront la chance de jouer en avance avec les nouvelles cartes de l'extension OP-09. Ils repartiront en plus avec des « récompenses exclusives ». Voilà une belle opportunité pour les fans de One Piece de se réunir et de découvrir en avant-première l'une des grandes nouveautés de cette année !