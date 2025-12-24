One Piece enchaîne les annonces, y compris pour son adaptation live-action chez Netflix. Cette fois, ça concerne les saisons 2 et 3, pour le plus grand bonheur des fans.

L'aventure One Piece sur Netflix ne fait que commencer. La saison 2 de la série live-action arrivera enfin en 2026. De nouveaux détails continuent de tomber çà et là, tandis que les plus curieux s'interrogent sur la forme que prendra la saison 3. Si vous faites partie des fans, alors les nouvelles annonces devraient particulièrement vous plaire.

Une très belle surprise pour le personnage le plus attendu de la saison 2

One Piece reviendra le 10 mars 2026 sur Netflix pour sa deuxième. Celle-ci reprendra le cours de l'adaptation de l'œuvre d'Eiichiro Oda au sortir de la saga East Blue. Dès lors, l'équipe du Chapeau de paille va faire de nouvelles rencontres, dont une très attendue : celle de Tony Tony Chopper (dont c'est l'anniversaire aujourd'hui !).

Le jeune reine anthropomorphe est adoré des fans de One Piece. Dès lors, son apparition sera attendue au tournant par les fans. Pour nous donner une nouvelle mise en bouche, Netflix a dévoilé un nouveau trailer pour présenter le doublage international du personnage. Si l'actrice Mikaela Hoover, vue dans des films comme Les Gardiens de la Galaxie ou Superman, sera sa voix en vo, c'est Meaghan Dendrael (Borderlands 4, Monster Hunter Wilds) que nous entendrons en vf.

Les péripéties de la saison 3 de One Piece se précisent

Pour couronner le tout, la suite de la série One Piece continue de faire monter la hype. Alors que le tournage de la saison 3 vient de débuter, Eiichiro Oda a apporté un complément d'information pour répondre aux interrogations des fans. C'est maintenant confirmé, elle viendra non seulement compléter, mais aussi conclure les événements de l'arc Alabasta.

Pour rappel, la saison 2 de One Piece partira de l'arc de Loguetown pour ensuite retracer le périple des Mugiwara au moins jusqu'au début de l'arc Alabasta. Plutôt conséquent (63 chapitres dans le manga), celui-ci se terminera donc avec la saison 3, préparant certainement le terrain pour la saga de Skypiea qui a toutes les chances d'être adaptée dans la saison 4 si la série se poursuit bel et bien.

© Eiichiro Oda / Shueisha et Toei Animation.