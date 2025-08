Il se passe visiblement des choses en mer. La série One Piece de Netflix prend la parole sur les réseaux sociaux en prévision de sa saison 2. Tenez-vous prêt !

L'attente se fait sentir pour la suite de la série One Piece produite par Netflix. L'adaptation du manga-fleuve avait cartonné en 2023. Dès lors, le public est pressé de savoir ce qui l'attend avec les prochaines aventures de l'équipage du Chapeau de Paille. Si vous faites partie des fans, ce dernier a justement une bonne nouvelle pour vous et c'est imminent.

La saison 2 de One Piece vous donne rendez-vous

Le calendrier de la série Netflix a mis du temps à se préciser. Toutefois, maintenant c'est bon, on sait que la plateforme de SVOD diffusera la saison 2 de One Piece en 2026. Il faudra donc se montrer encore un peu patient pour suivre les péripéties de Luffy et ses compagnons en mer, direction Alabasta ! Cela dit, l'équipage a tout un tas de bonnes nouvelles à nous partager en ce moment, parfait pour combler l'absence des nouveaux épisodes.

En effet, nous apprenions en début d'année que le tournage de la saison 2 de One Piece s'était enfin achevé. Nous nous attendions alors à ce que la série débarque rapidement sur nos écrans, mais que nenni ! Netflix met d'autres de ses blockbusters en avant pour 2025, si bien que les Mugiwara prendront la relève l'année prochaine. Pour l'occasion, ils seront accompagnés d'un nouveau membre d'équipage : Tony Tony Chopper, l'adorable renne au chapeau.

Justement, tant que nous parlons des Mugiwara, l'équipage de Luffy se prépare pour un grand événement. Par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ils ont un message à faire passer : « quelque chose d'ÉNORME approche pour le One Piece Day » ! Le rendez-vous annuel de tous les fans de l'œuvre d'Eiichiro Oda, qui célèbre les 25 ans de la diffusion de l'anime, se tiendra les 9 et 10 août prochains, soit ce week-end. Dès lors, attendez-vous à de belles annonces pour tout ce qui entoure cet univers, et pourquoi pas un teaser, des visuels ou encore des membres du casting pour la série de Netflix ?