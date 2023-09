Une grande star du cinéma pourrait figurer au casting de la saison 2 de la série One Piece de Netflix. C'est elle-même qui le demande et l'idée semble plaire.

Les fans de One Piece ont probablement tous dévoré la série live-action sortie le 31 août dernier. Alors qu'une partie d'entre eux s'attendait à un naufrage, le programme a convaincu la majorité des téléspectateurs. Ce n'était vraiment pas gagné vu la popularité de One Piece et l'exigence de sa communauté. Maintenant, le public est tourné vers la saison 2, qui a été annoncée officiellement par Netflix. Une grande actrice semble particulièrement emballée à l'idée de rejoindre le casting pour ces prochains épisodes.

Une star dans la saison 2 du live-action One Piece ?

Pendant longtemps, le casting de la série One Piece de Netflix a suscité l'inquiétude. Finalement, Iñaki Godoy a parfaitement campé le rôle de Luffy, tout comme les autres acteurs aussi bien du côté des Mugiwaras que des méchants emblématiques comme Baggy le Clown (Jeff Ward). Tout ce beau monde pourrait bientôt être rejoint par une star du cinéma. Sur son compte Instagram, Jamie Lee Curtis, que l'on retrouvera dans le film Borderlands, réitère sa volonté de tenir le rôle d'un personnage du show. « Une fois que la grève contre la cupidité de l'AMTPT sera réglée par un contrat équitable, je ferai pression avec les fans pour devenir le Docteur Kureha dans One Piece », déclare l'interprète de Laurie Strode dans la saga Halloween.

Son post est accompagné de photos d'elle à côté du Docteur Kureha pour bien montrer sa ressemblance avec le personnage. La réponse du showrunner Matt Owens en commentaires laisse penser que Jamie Lee Curtis pourrait bien figurer dans la saison 2 de One Piece.

Pas besoin de faire du lobbying. Une fois que nous aurons obtenu ce que nous méritons et que nous aurons repris le travail, parlons-en !

Jamie Lee Curtis place ses pions depuis longtemps

Ce n'est pas la première fois que Jamie Lee Curtis manifeste son envie d'interpréter Kureha dans le live-action One Piece. En avril 2022, lors d'une interview avec le tiktokeur Straw Hat Goofy lors des Oscars, elle avouait déjà son affection pour Chopper et son mentor. « Il y a cette vieille dame [...], peut-être que je pourrais être Kureha. Ma fille Ruby a dit que c'est ce que je pourrais jouer ». À l'époque, l'idée avait plu aux fans, qui militaient pour que les producteurs confient le rôle à Jamie Lee Curtis. On peut voir sur la dernière publication Instagram de l'actrice que c'est toujours le cas. Rappelons que Chopper, dont la présence dans la saison 2 a été confirmée, apparaît pour la première fois dans l'arc de l'île de Drum, comme le docteur Kureha.