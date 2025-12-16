Les lecteurs les plus assidus de One Piece sont généralement à l'affut d'une telle nouvelle. Ils vont avoir une bonne raison de se réjouir avant la fin de l'année 2025.

Chaque nouveau chapitre d'Eiichiro Oda est un événement pour les fans de One Piece. L'aventure de Luffy est suivie de près de manière hebdomadaire par des millions de personnes à travers le monde. Du moins est-ce le cas lorsque l'œuvre fleuve n'est pas en pause, comme c'était le cas la semaine dernière. Heureusement, les lectrices et lecteurs retrouveront leur équipage préféré ce dimanche et une autre bonne nouvelle se confirme déjà pour la suite.

Le planning se précise pour le manga One Piece

La dernière sortie One Piece remonte à deux semaines maintenant. Il s'agissait du chapitre 1168, qui prenait le temps d'approfondir le passé d'un personnage central dans les intrigues d'Erbaf. Dès lors, la suite est particulièrement attendue, surtout après les événements qui prennent une ampleur toujours plus importante semaine après semaine.

Ça tombe bien, car le chapitre 1169 sortira comme prévu dimanche prochain, soit le 21 décembre. Les leaks devraient d'ailleurs tomber rapidement aujourd'hui ou demain pour vous offrir un premier aperçu de ce que le contenu vous réservera. Mais ce n'est pas là la seule bonne nouvelle pour la suite du manga One Piece.

En effet, l'attente ne sera pas aussi longue pour les prochaines pages. Il vient d'être confirmé qu'il n'y aurait pas de pause après la diffusion du chapitre 1169. Dès lors, le chapitre 1170 de One Piece sera disponible la semaine prochaine. Voilà qui promet d'enchaîner les péripéties en territoire des Géants. Mais ça ne s'arrête pas là.

Avec les fêtes de fin d'année, le magazine de prépublication, le Weekly Shonen Jump sera en vacances en fin de semaine prochaine. Or, puisque One Piece paraît le week-end, nous devrions en avoir un avant-goût en avance. Attendez-vous donc à ce que les leaks paraissent plus tôt que d'ordinaire dans la semaine. Nous serons évidemment sur le coup pour vous les partager rapidement.

© Eiichirō Oda / Shueisha.