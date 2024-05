Le manga Berserk continue de manière irrégulière malgré le décès soudain de son auteur il y a quelques années maintenant. L’œuvre continue officiellement sa parution sous la supervision de Kouji Mori, son ami d’enfance à qui il s’était confié sur la fin du manga. Les lecteurs doivent cependant prendre leur mal en patience puisque le chapitre 377 n’est pas prêt d’arriver. Le manga est à nouveau en pause et les fans sont sans nouvelle quant à son retour, mais l’anime Berserk The Black Swordsman, lui, avait une annonce importante à faire.

Enfin un anime Berserk digne de ce nom ?

C’était une annonce très attendue au sein de la communauté. Contrairement à de nombreux mangas en vogue, Berserk a toujours eu une relation compliquée avec l’animation. Le manga a certes marqué de nombreuses œuvres, il n’a finalement jamais eu le droit à une adaptation digne de ce nom et qui va au bout des choses. Les films et séries en date n’ont jamais vraiment été plus loin que l’arc le plus emblématique et choquant du manga, alors que l’aventure de Guts est tout aussi intéressante passé ce moment traumatisant. C’est pour cette raison qu’une centaine de fans talentueux ont décidé de créer le studio Eclypse et de prendre les choses en main avec Berserk The Black Swordsman.

L’objectif : créer un anime non officiel, mais aussi qualitatif qu’une production officielle. Les premières images avaient de quoi mettre l’eau à la bouche, mais nous avons enfin pu découvrir la première bande-annonce du projet et c’est clairement digne d’un anime officiel. On retrouve la patte des adaptations présentes, mais une qualité d’animation et visuelle au goût du jour. Berserk The Black Swordsman met déjà toute la communauté d’accord, elle qui rêvait d’un tel projet depuis des années. Il faudra cependant patienter encore un peu, puisque l’anime n’arrivera pas avant 2025.

Dans un premier temps, Berserk The Black Swordsman s’attardera sur L’arc du Guerrier Noir, le tout premier du manga, s’étendant du chapitre 1 à 8. Le studio voit cependant plus loin et a déjà fait savoir son envie d’adapter tout ce qui n’a jamais été montré à l’écran jusqu' à aujourd’hui sur le long terme. Vous pouvez soutenir leur initiative en donnant quelques euros sur leur page Patreon.