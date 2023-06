La fin de One Piece approche doucement mais sûrement. Eiichiro Oda, créateurs du manga, avait indiqué que les lecteurs auraient encore environ deux ans à passer en compagnie de Luffy et l’équipage au Chapeau de Paille. Chapitre par chapitre, l’univers continue de s'étoffer et les révélations tant attendues sont à portée de main. Qui est Im, le « Roi du Monde », quelle est l’origine des fruits du démon, quels secrets cachent le Gouvernement Mondial, quelle est la signification du « D » ? Et surtout, qu’est-ce le One Piece ? Ces réponses arriveront prochainement, mais les fans de l'œuvre vont devoir s’armer d’un peu plus de patience que prévu.

Pas de One Piece pendant quelques temps

L’arc de l'Île d’Egg Head continue de battre son plein. Depuis plus de 25 chapitres maintenant, le manga One Piece plonge les joueurs en plein cœur de la base de Végapunk mais pas que. L'œuvre prend le temps de présenter et d’éclaircir les événements qui se sont déroulés partout dans le monde, laissant entrevoir quelques indices quant à des révélations attendues. Est-ce que le chapitre 1085 se concentrera à nouveau sur l’équipage au Chapeau de Paille ou nous livrera-t-il encore des éléments croustillants sur le Gouvernement Mondial et l’ordre établi en général ? Le mystère reste entier pour le moment. En revanche, les premiers leaks sont annonciateurs d’une mauvaise nouvelle. Le manga One Piece prendra encore une longue pause.

« Je vais subir une opération chirurgicale pour corriger mon astigmatisme parce que ça interfère avec mon travail. J’en discute avec le rédacteur en chef du Shonen Jump depuis un an déjà et je prendrais quatre semaines de repos. Je pourrai bientôt faire sortir des rayons lasers de mes yeux », explique le mangaka dans son message qui sera publié dans le prochain numéro du célèbre magazine japonais. Le prochain chapitre de One Piece, le numéro 1087, sera donc publié officiellement le 18 juillet 2023 au Japon. Comme d’habitude, les spoilers et leaks devraient apparaître environ une semaine avant.

Un petit leak pour le chapitre 1086

Et leaks autour du chapitre 1086 de One Piece dans tout ça ? Notre source habituelle, Redon a décidé de faire l'impasse sur les spoilers cette semaine. « C'est mieux si vous lisez le chapitre directement sans spoils pour l'apprécier à 100% », explique le leaker sur ses réseaux sociaux. Il a néanmoins été indiqué que l'apparence et le nom du chef des Chevaliers Divins.

Ce n’est pas la première fois que One Piece fait une telle pause. L’année dernière et à la même période, le manga avait été également mis à l’arrêt pendant un mois pour préparer le nouvel arc et la saga finale de l'œuvre. Cette fois, ce sont les problèmes de santé de l'artiste qui sont en cause. Régulièrement, le manga loupe sa publication d'une semaine, Oda ayant besoin de quelques jours de repos par mois. L'anime ne sera quant à lui pas impacté et continuera sa diffusion selon le programme habituel.