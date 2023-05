Le chapitre 1085 de One Piece est victime d'énormes leaks. Images dévoilées à l'avance, résumé, on sait tout de ce chapitre événement qui enflamme déjà les fans.

Doucement mais sûrement, One Piece s’approche de son arc final. Les lecteurs les plus assidus du manga auront encore quelques années à passer en compagnie de Luffy et de son équipage, mais Eiichiro Oda pose les fondations de la conclusion de son œuvre. Le manga n’en devient que plus épique, surprenant, et le mangaka laisse enfin échapper quelques révélations longuement attendues des fans. Le chapitre 1085 devrait justement plaire à celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire et aux mystères autour de la signification du « D ». Son contenu ayant leaké, nous invitons toute personne ne souhaitant pas être spoilée à ne pas lire les lignes qui suivent.

De gros leaks pour le chapitre 1085 de One Piece

Monkey D. Luffy, Portage D. Ace et maintenant Nefertari D. Vivi . Depuis quelques chapitres, Luffy et ses nakama sont mis en retrait au profit d’une trame plus politique. Cobra, le père de leur ami a été assassiné. La rumeur et les journaux stipulaient que Sabo était à l'œuvre, mais le révolutionnaire a raconté sa version de l’histoire. C’est encore le dirigeant d’Alabasta qui sera à l’honneur. Les lecteurs découvriront enfin comment il a été tué, par qui et pourquoi. Comme chaque semaine, le leaker Redon a dévoilé un résumé complet du chapitre 1085 de One Piece. On retrouvera alors Cobra et Im en pleine conversation.

« Le Roi du Monde » annonce solennellement au souverain qu’il a « deux choses à lui dire et une question à lui poser. » Immédiatement, son interlocuteur est interpellé. Im parle de lui à la troisième personne et connaît son nom qui étrangement est le même que l’un des 20 fondateurs du Gouvernement Mondial. Cobra n’aura pas le temps de poursuivre sa pensée, puisque cette entité énigmatique lui coupera la parole. « Les “D” sont issus du peuple qui était “notre” ennemi », explique-t-il avant de rappeler que la génération actuelle portant cette lettre n’est pas au fait de la signification de leur nom.

La signification du "D"

Les érudits qui enquêtent sur le Siècle Oublié, les pirates qui parcourent le monde à la recherche des Ponéglyphes… tout ça serait de la faute de Lily. L’ancêtre de Cobra et Vivi aurait commis une « erreur » en répartissant ces précieuses stèles riches en histoire partout dans le monde. Im sous-entend en revanche que cela faisait partie de son plan et que les Ponéglyphes n’auraient pas été dispersés au hasard. La réponse se trouverait dans la fameuse lettre de Lily qui se transmet de génération en génération. Pendant que le Roi du Monde y va de ses explications, les Cinq Doyens dégainent leurs armes et Cobra comprend la teneur de la situation. Il ne sortira pas d’ici vivant.

« Le vrai nom de la reine Lily était Neferati D. Lily », lance le souverain d’Alabasta avant de se faire poignarder par une ombre noire qui ne semble pas être envoyée par Im. C’est à ce moment que Sabo, alors caché, intervient mais Im se transforme en une énorme créature et avale son feu. Les Cinq Doyens changent eux aussi de forme. On ne les voit pas distinctement. D'après Redon, qui la leaké le chapitre 1085 de One Piece, l’un semble être un oiseau, l’autre un éléphant ou un ours, l’un ressemble à un démon (Oni) avec de grandes cornes, le quatrième semble avoir des nuages flottant autour de son cou (comme les formes éveillées de Luffy Lucci) et le dernier est juste une grande silhouette indescriptible.

Pas de pause pour One Piece la semaine prochaine

Le sauvetage de Sabo échoue, Cobra lui sauve la vie et adresse ses derniers mots. « Dis à Luffy et Vivi que “nous” sommes tous des “D” également [...] Protégez le Ponéglyphe… ». Il se met alors à réciter la lettre de son ancêtre, mais ses mots sont couverts par les rugissements des Cinq Doyens. « Hissez le drapeau de l'aube sur le monde ! ». En bloquant l’attaque destinée à Sabo, Cobra expire son dernier souffle. Wapol, lui aussi caché, a suivi toute la conversation et prend la fuite en mangeant mur sur mur une fois découvert. Pendant ce temps, la princesse Vivi a été capturée par le CP0 et se retrouve en compagnie de Lucci, Jabra, Kalifa et d’autres membres de l’organisation.

Jabra récapitule ce qui s’est passé à Mary Geoise. Léo et Sai se sont identifiés comme un équipage sous le drapeau du Chapeau de Paille. Fujitora aurait de son côté laissé plusieurs esclaves s’échapper et Aramaki lui aurait crié dessus. Entre en scène, encore une fois Wapol et Vivi s'agrippe à lui pour prendre la fuite. Un chapitre qui plante une nouvelle fois les bases d’une révélation très attendue des fans de One Piece. Bonne nouvelle, il n’y aura pas de pause la semaine prochaine.