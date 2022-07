La conclusion de One Piece arrive. A cette occasion, le créateur du manga prend la parole et les choses sérieuses vont visiblement commencer : « attachez vos ceintures ».

Après un mois de disette, One Piece va enfin reprendre. Le manga avait une pause pendant quatre semaines qui semblaient interminables pour les fans. Cependant le mangaka a tenu à adresser un message aux fans où il évoque la fin de One Piece.

La fin de One Piece arrive, « attachez-vos ceintures »

Après 25 ans, des arcs plus fous que les autres, des personnages aussi colorés que délurés et des scènes légendaires à la pelle, One Piece arrive à sa conclusion. Eiichiro Oda, créateur du manga, a tenu à adresser un message à ses fans pour son retour de congés bien mérités. Le mangaka évoque à nouveau la fin de l’œuvre et il est catégorique : il va falloir accrocher sa ceinture !

Quand j’étais enfant, je me disais « j’aimerais bien dessiner un manga avec la scène finale la plus attendue ! Je me demande si je suis capable de le faire ! » Maintenant, il ne reste plus qu’un tout petit bout de l’arc Wano, les préparatifs sont presque terminés. Cela m’a pris 25 ans ahah. Ceci dit, vous pouvez commencer à lire à partir de maintenant car ce sera LE ONE PIECE !!! Les mystères de ce monde, je vais les dessiner tous ! Ça va être super intéressant ! Attachez vos ceintures et restez avec moi un peu plus longtemps !

Nos émotions et nos petits cœurs vont sans doute encore être mis à rude épreuve, comme l’auteur sait si bien le faire. D’ailleurs, il précise que les choses sérieuses vont commencer juste après les quelques chapitres de l’arc Wano restants. Le mangaka le sait, il ne peut pas décevoir, et les arcs finaux risquent d’être grandioses. On a hâte de découvrir la fin de cette œuvre vendue à plus de 500 millions d’exemplaires. En attendant, les joueurs pourront découvrir One Piece Odyssey cette année pour patienter en attendant la fin.