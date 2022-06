Après un arc aussi long que riche en révélations, One Piece est prêt à passer à sa phase finale. Mais la tâche ne sera pas du tout repos et l’auteur a annoncé une mauvaise nouvelle pour les lecteurs.

L’actualité manga est décidément bien chargée ce mardi matin. Après l’annonce du retour de Berserk un an après le décès de son auteur, une autre œuvre culte est sous les feux des projecteurs. One Piece va faire une longue pause.

One Piece en pause pendant un mois

L’Arc Pays des Wa (Wano) touche à sa fin. Après 144 chapitres pleins de tensions, de combats et de révélations, le manga est prêt à passer à autre chose. Et justement, ce sont les choses sérieuses qui vont commencer après la parution du chapitre 1053. Pour préparer le nouvel arc du manga et la saga finale, One Piece sera en pause pendant un mois.

Pas de scans, pas de chapitres à se mettre sous la dent du 27 juin au 25 juillet prochain. Eiichiro Oda a en effet besoin de temps pour se reposer et pour attaquer l’arc final du manga. Après 25 ans de bons et loyaux services, l’histoire de One Piece approche enfin de son dénouement. Attention toutefois, il reste encore quelques années avant que l’on sache réellement ce qui se cache derrière le trésor légendaire de Gol D. Roger. On s'attend en tout cas à un dénouement aussi épique que riche en révélations. Question jeux vidéo, rappelons que Bandai Namco publiera cette année le JRPG One Piece Odyssey. Peut-être que l'adaptation se montrera lors des festivités du Summer Game Fest 2022 ?