Au-delà de l'anime, les Mugiwaras reviendront en 2027 dans le film One Piece God Valley. Ce sera un grand moment pour les fans qui vont revivre l'un événements majeurs du manga sur grand écran. Mais la Toei pourrait aller bien plus loin que ce que vous imaginez. De récents leaks évoquent du contenu jamais paru jusqu'ici.

One Piece God Valley pourrait aller plus loin que le manga

One Piece va avoir droit à deux films avant 2030 : d'abord God Valley en 2027, puis BAAD en 2029. La Toei va avoir du pain sur la planche pour rendre honneur à nouveau à l'univers imaginé par Eiichiro Oda. D'autant plus que si le second reste encore mystérieux, le premier va relater un événement au fondement de nombreuses intrigues dans le manga, que les lecteurs ont pu découvrir il a y a seulement quelques semaines sur papier justement.

Mais les fans qui suivent le manga assidument ne seraient pas au bout de leurs surprises avec ce film One Piece God Valley. Le leaker Pew, toujours parmi les premiers à dévoiler le contenu des prochains chapitres, aurait eu des informations sur cette future adaptation. Dans un post sur X (ex Twitter), il révèle que plusieurs sources auraient confirmé qu'elle proposerait des scènes inédites et canon :

Le film proposera aussi du contenu additionnel qui n'est pas apparu dans le manga. Mais comme cela viendra directement d'Eiichiro Oda, il sera considéré comme officiel.

Non seulement le film One Piece God Valley sera le premier film canon de la licence, mais en plus il aura droit à du contenu exclusif. « C'est le rêve »1 pour certains fans, quand un déclare que c'est tout simplement « ce qu'[il] espérai[t] »2. Maintenant, reste à savoir de quoi pourrait relever ce contenu... Sur la toile, beaucoup semblent vouloir voir Barbe Blanche en action, quand d'autres imaginent des indices sur l'identité de Joy Boy. Mais il faudra être encore un peu patient pour le découvrir.

Quand sortira le film God Valley ?

Même si le contenu inédit sur le fameux flashback que sera One Piece God Valley n'est pas encore officialisé, ce leak a de quoi faire grimper les attentes. Les fans ne voudront certainement pas louper une miette de ce qui les attend. Mais alors quand pourra-t-on le voir ? Pour l'instant, on sait simplement qu'il sortira à l'été 2027 au Japon, soit encore le mois de juin et de septembre. On attend encore une date pour la France.