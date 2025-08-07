Il y a trois ans de cela, Eiichiro Oda annonçait que One Piece prendrait fin d’ici trois années. Aujourd’hui, le manga est encore loin d’être terminé, lui qui approche doucement mais sûrement de sa conclusion. L’arc d’Elbaf, attendu de longue date par les fans historiques, bat actuellement son plein et il a déjà été particulièrement riche en révélations. Et l’auteur ne semble pas près de s’arrêter en si bon chemin, surtout après le chapitre 1156 de One Piece, qui présage une suite des plus épiques. Les fans sont impatients de la découvrir, seulement il y a une toute petite mauvaise nouvelle.

Le chapitre 1157 de One Piece attendra

Ce weekend promet d’être riche en annonces pour les fans de la licence. Le One Piece Day se tiendra en effet les 9 et 10 août, avec une seconde journée qui fera plusieurs révélations sur les différents projets à venir autour de la saga. De nombreux acteurs de l’anime parleront des coulisses de l’arc d’Egghead, dont le prochain épisode sera diffusé à cette même date. La saison 2 de One Piece va aussi donner des nouvelles « que les fans ne voudront pas manquer », nous promet-on. Beaucoup espèrent également obtenir des informations sur le prochain jeu vidéo, teasé il y a plusieurs semaines, ainsi que sur le remake de l’anime. Il ne manquera finalement qu’une seule chose pour parfaire cette journée spéciale : la publication du chapitre 1157 de One Piece, initialement prévue à cette même date.

Le manga sera en effet en pause pendant deux semaines. Il faudra donc patienter avant de découvrir si les récents flashbacks mèneront bien aux événements de God Valley comme beaucoup l’espèrent. Le festival Obon, la fête des ancêtres au Japon, se tiendra en effet du 13 au 16 août. Plusieurs publications, dont le Shonen Jump, se mettent alors en pause pendant les festivités. Le chapitre 1157 de One Piece sera donc officiellement publié le dimanche 17 août 2025, avec les leaks qui nous parviendront quelques jours en avance. Si l’attente est toujours difficile pour les fans, surtout quand les événements semblent sur le point de mener à des révélations attendues depuis longtemps, les mangakas peuvent en profiter pour se reposer. Et vu le rythme de parution de leurs œuvres, ils le méritent amplement.

© Eiichirō Oda / Shueisha.

Source : Shonen Jump