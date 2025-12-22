Eiichiro Oda, créateur de One Piece, a participé aux festivités du Jump Fest en teasant ce qui attend les fans du manga l’année prochaine. Une chose est certaine : le manga approche de sa fin.

​L’année 2025 s’est conclue sur de nombreuses révélations pour les fans de One Piece. À l’occasion du Jump Festa, événement phare pour les grandes licences du manga, Eiichiro Oda, le créateur de Luffy et de son équipage, a pris comme à son habitude la parole pour faire le point sur l'année écoulée et dévoiler ses projets pour l'avenir. Série live-action, anime, films, manga… tout a été abordé lors de cette édition, à l'exception du jeu vidéo. Le mangaka en a profité pour adresser un long message aux fans, et annoncer, l’air de rien, que One Piece approchait définitivement de sa conclusion.

La fin de One Piece approche officiellement

"Après ce que j’appelle un long flashback, ou plutôt une nouvelle perspective sur l’histoire d’Elbaf, nous avons clôturé l’arc avec un BOOM, et c’est maintenant que les choses sérieuses vont commencer", a promis Oda aux lecteurs du manga. Depuis plusieurs mois, les lecteurs découvrent le passé d’Elbaf, un récit qui nous a mené vers une île légendaire, mentionnée à de nombreuses reprises dans l’œuvre : God Valley. Si les révélations concernant ce lieu tragique étaient attendues, ce n’est rien comparé à celles liées à Laugh Tale, où réside la clé du One Piece. A en croire les paroles du manga, Luffy et son équipage mettront cap vers leur destinée en 2026.

"Nous allons enfin nous diriger vers CETTE ÎLE, celle que seul le Roi des Pirates a atteinte. L’homme aux cicatrices de brûlures va enfin faire son apparition. Des personnages qui ne s’étaient encore jamais croisés se rencontreront pour la première fois. Je suis convaincu que 2026 sera l’année des grandes rencontres", a-t-il annoncé. Selon lui, l’histoire va ainsi avancer à "vitesse grand V". Le mangaka avait déjà laissé entendre qu’une intensification de la présence de Shanks signifierait que One Piece entre dans sa dernière ligne droite. Pas question en revanche pour l’auteur de sacrifier sa santé, devenue fragile au fil des années. Il prévoit de continuer à prendre des pauses régulières "tout en naviguant à la vitesse la plus élevée que One Piece ait jamais connu. Préparez vous pour une année spectaculaire"

​​Source : Eichiiro Oda.