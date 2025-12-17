L’année 2025 aura été riche en rebondissements pour les fans de One Piece. Entre pauses inattendues, changements d’acteurs, Tony Tony Chopper dans la saison 2 de la série live-action, sans oublier la refonte totale annoncée pour l’anime… C’était une année animée pour la licence. Côté manga, Eiichiro Oda a également frappé fort. Alors que Luffy et son équipage sont absents des pages du Weekly Shonen Jump depuis plusieurs mois, le mangaka nous offre un arc particulièrement riche en révélations. Des événements qui se poursuivent dans le chapitre 1169 de One Piece, qui, comme d’habitude, a leaké.

Premiers leaks pour le chapitre 1169 de One Piece

Les flashbacks post-God Valley continuent de dévoiler progressivement les événements qui ont marqué le destin de Loki. Le chapitre 1169 de One Piece commence avec Gaban qui informe Garp que Roger a eu un fils. Shanks confie alors qu’il considère cet enfant comme son propre « petit frère ». L’histoire prend ensuite un tour plus dramatique lorsque Harald demande à ses soldats de le tuer, ce qui renvoie à la scène aperçue dans le chapitre 1152 de One Piece, lorsque Loki et Jarul arrivent au château d’Elbaf. Shanks arrive justement sur les lieux pour sommer Harald de ne surtout pas accepter la position de Chevalier Divin pour son propre bien.

Le chapitre 1169 de One Piece se poursuit avec un focus sur le roi d'Elbaf. Harald explique à Loki, Jarul et ses soldats qu'il a travaillé avec le Gouvernement Mondial, mais qu'il a été trahi par ce dernier. Par la suite, il demande à son fils de le tuer, d'expliquer au pays ce qu'il s'est réellement passé, puis de manger le fruit du démon légendaire, sans quoi il ne pourra pas le battre. Le roi perd alors tout contrôle, se transformant en un monstre cruel qui attaque quiconque se trouve sur son chemin. Cela inclut Jarul, qu'il poignarde en pleine tête. Le chapitre 1169 de One Piece continue avec Shanks et Gaban, qui tentent de stopper Harald, mais leurs efforts sont vains.

Extrait d'un ancien chapitre de One Piece

Le gouverneur du pays a perdu complètement le contrôle. Pendant ce temps, Loki se dirige vers la salle du trésor pour suivre les instructions de son père et manger le fruit du démon. Lorsqu'il arrive et entre dans la pièce, le Ragnir (le marteau) l'attaque. Il faudra patienter un peu avant de découvrir la suite, puisque le magazine fera une pause pour les fêtes. Cependant, les leaks du chapitre 1170 de One Piece devraient arriver plus tôt que d'habitude. Le grand final des flashbacks semble donc enfin arriver.

Source : Pew Pew