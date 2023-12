Cela devient désormais une habitude : le prochain chapitre de One Piece vient de leaker. Une occasion pour les fans de découvrir à l'avance ce qui s'y passe.

Les fans de One Piece ont de quoi être en effervescence alors que nous nous approchons de la sortie du chapitre 1101. Pour atténuer un peu l'attente, un leak vient de révéler une bonne partie de l'intrigue de ce chapitre. Alors prudence, comme vous pouvez vous en douter, cet article contient des spoilers sur le manga.

Le chapitre 1101 de One Piece a leaké

Voici ce que l'on peut apprendre grâce aux diverses fuites présentes sur les réseaux. Le chapitre 1101 de One Piece, intitulé Pour Bonney, promet de plonger les lecteurs dans une aventure palpitante. Dès l'ouverture, nous sommes transportés dans l'univers des Sept Vegapunks. Dans cette scène, nous les voyons assis à une table dans leur laboratoire, chacun savourant un plat différent : Stella se régale d'un corndog, Shaka sirote tranquillement une boisson, Lilith dévore un cheeseburger, Edison et Pathagoras partagent un kuzumochi, Atlas se délecte de sushis, tandis que York savoure seule une pizza entière. Cette scène familière pose le cadre d'une histoire qui s'annonce assez riche.

Le chapitre prend ensuite une tournure plus mystérieuse en révélant des détails sur Dragon, le leader charismatique de l'Armée Révolutionnaire. Il est révélé que Dragon disparaissait souvent lors de leur séjour dans le Royaume de Goa. C'est en observant Luffy dans le village de Fuchsia, s'entraînant avec son Fruit du Démon, que Kuma a eu une révélation surprenante : Luffy serait le fils de Dragon. Cette découverte ajoute une nouvelle couche à la complexité des liens entre les personnages et enrichit l'intrigue déjà dense du manga One Piece.

L'histoire se poursuit avec des révélations sur Conney, un personnage secondaire mais crucial. Apprenant qu'Alpha est en réalité un agent du Gouvernement Mondial, Conney met au point un plan pour aider Bonney à s'échapper. Cette intrigue secondaire ajoute une touche de suspense au récit.

Enfin, un moment fort du chapitre sera la confrontation entre Bonney et Alpha. Utilisant la technique du "Futur Distordu", Bonney s'imagine en Nika pour vaincre son adversaire. Cette scène promet d'être un moment clé du chapitre. Enfin, pour les fans fidèles de One Piece, il est important de noter qu'il y aura une pause la semaine prochaine, laissant ainsi le temps de digérer les révélations et les émotions de ce chapitre 1101.

La date de sortie mondiale du chapitre 1101 de One Piece est prévue pour le 10 décembre 2023. Que pensez-vous du leak actuel concernant ce nouveau chapitre ? Cela vous donne-t-il envie ?