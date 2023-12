Netflix va bientôt accueillir un film qui devrait ravir les fans de One Piece. Un long-métrage signé Eiichiro Oda en personne. Cerise sur le gâteau, vous devriez en apprendre davantage sur l'univers du plus célèbre des pirates.

Netflix a le vent en poupe, et la plateforme SVOD ne lésine pas sur les moyens pour se diversifier. Si les dirigeants ont décidé de réévaluer le nombre de films annuels à la baisse, Netflix a encore de quoi nous surprendre. Et c’est encore le cas aujourd’hui d’ailleurs avec l’annonce d’une série inédite One Piece. Une énorme annonce qui fait déjà beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux. Mais comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on vous rappelle qu’une autre surprise débarque au mois de janvier, un long-métrage qui parlera assurément aux fans de One Piece, puisqu’il s’agit en quelque sorte d’une préquelle.

Un film "prequel" de One Piece arrive sur Netflix, c'est ultra prometteur

Avant que Luffy et ses acolytes partent en quête du plus célèbre des trésors pirates, Eiichirō Oda, alors âgé de 19 ans à l’époque, avait commencé à faire des ébauches de ce qui allait devenir l’un des mangas les plus populaires de tous les temps. Des personnages, des intrigues… une sorte de melting-pot d’idées qui donnera naissance à une épopée que l’on peut voir comme une préquelle à One Piece, autant d’un point de vue narratif, même si c'est indirect, mais surtout en termes d’idées, de direction artistique. Monsters : Le samouraï et le dragon ou Monsters : 103 Mercies Dragon Damnation raconte l’histoire d’un samouraï qui, au cours d’un de ses voyages, va devoir affronter un dragon titanesque. Ce samouraï n'est nul autre que Ryuma, épéiste légendaire et ancêtre de Zoro, l'acolyte de Luffy dans One Piece.

Pour la toute première fois, cette œuvre du jeune Eiichirō Oda a été adaptée en animé, et bien entendu c’est sur Netflix que ça se passe. Monster, Le Samouraï et le Dragon arrivera dès le 9 janvier 2024 sur la plateforme. Plus que quelques semaines donc avant de pouvoir jeter à ce long-métrage fermement attendu par les fans de l’auteur de One Piece. Décidément, les animés ont la cote sur Netflix ces derniers temps, et on doit admettre que jusqu’ici on est plutôt bien servi. Ce n’est pas l’excellent Blue Eye Samurai ou la très bonne série Castlevania Nocturne qui viendront nous faire dire le contraire.