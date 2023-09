Comme d'habitude, le nouveau chapitre du manga One Piece est victime d'une grosse fuite. Au menu du jour, un combat très attendu des fans et une petite surprise.

Les fans de One Piece occupent actuellement plusieurs sphères. Les néophytes comme les vétérans ont pu profiter de la série Netflix en prises de vues réelles. En jeu vidéo, Pirate Warriors 4 continue d'apporter régulièrement des mises à jour. En anime, l'arc Wano va se terminer après une bataille endiablée contre Kaido. Côté manga, nous en sommes rendus au chapitre 1093. Celui-ci a d'ailleurs été victime d'un leak et ça s'annonce plutôt excitant. Attention, les prochaines lignes vont spoiler des éléments importants de la suite du manga.

Résumé du chapitre 1093 de One Piece

Pour mémoire, le chapitre 1092 nous montrait Kizaru et Luffy s'affronter à nouveau. Le Chapeau de Paille a utilisé le Snakeman, sans succès. Kizaru a projeté le jeune homme à travers le robot Vega Force 1 et s'est frayé un chemin vers la salle de contrôle du laboratoire de Vegapunk. Néanmoins, celui qu'on surnomme le Singe Jaune a eu une mauvaise surprise : il a découvert la nouvelle forme de Monkey D. Luffy, le Gear 5. Le chapitre se terminait sur ce prolongement de l'affrontement, mais pas que. On pouvait également voir les yeux du Géant de Fer qui a attaqué Mary Geoise s'allumer. Que va-t-il se passer suite à cela dans le chapitre 1093 de One Piece ?

Tout d'abord, il faut rappeler que cette fuite nous vient encore du fameux Redon, distributeur officiel de leaks One Piece. Pour ce chapitre, il nous explique qu'il commence avec un Kizaru peu impressionné par le Gear 5. Quant à Vegapunk, il se trouve encore dans la salle de contrôle. Il décide de se rendre, avec Sanji et Atlas, dans la phase Fabirio d'Egghead. Franky ne tarde pas à suivre le mouvement. Leur but est de sauver Bonney en modifiant l'ordre des Pacifistas avec la puce d'autorité. Le scientifique sort alors un véhicule un peu spécial, le « Vega Tank ». Nami, Usopp, Edison ne seront pas de la partie puisqu'ils resteront dans la salle de contrôle. Jinbe, lui, est occupé à transporter les affaires de Vegapunk de l'autre côté de l'île.

Deux combats qui promettent

L'action va ensuite se situer du côté de Bonney, qui combat contre des marines. Celle-ci a été sauvée par Sentoumaru après avoir cogné la barrière d'Egghead. Pendant ce temps, Zoro se charge d'affronter Lucci et Kaku est aux abonnés absents pour ce chapitre. Le membre du CP-0 utilise la forme éveillée de son Zoan, quand les sabres de Zoro auraient des flammes et peut-être même quelques éclairs. Enfin, nous pourrons voir la suite de l'escarmouche entre Luffy et Kizaru. Ce dernier donne du fil à retordre au héros en créant des clones de lui-même qui vont le blesser. En vérité, c'est un leurre qui va permettre à l'amiral de se diriger vers le Vega Tank pour le détruire.

Cependant, au moment où son attaque de lumière s'apprête à le toucher, Luffy intercepte le pouvoir de Kizaru et le dévie dans plusieurs directions. Le chapitre se termine sur Atlas qui parvient à réécrire l'ordre donné aux Pacifistas par l'amiral. Changement de scène, et on finit avec le doyen Saturn portant un regard assez sombre. Allons-nous enfin voir le « Dieu guerrier de la Science et de la Défense » passer à l'action ? Et qu'en est-il du Géant de Fer ? Visiblement, le chapitre 1093 de One Piece continuera à jouer avec nos émotions, sans vraiment rentrer dans le vif du sujet. Les fans attendent avec impatience de voir Kizaru se prendre un premier gros coup de la part de Luffy. Il nous tarde également de voir les capacités du fameux Géant qui a terrifié Mary Geoise.