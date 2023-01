Le casting 5 étoiles du film Borderlands a été appelé pour filmer à nouveau des scènes. Après une première projection test peu convaincante en novembre dernier, l’adaptation de la licence la plus déjantée de Gearbox doit faire l’objet de retouches. Pendant deux semaines, Eli Roth laisse sa place à Tim Miller (Deadpool) pour terminer le long-métrage une bonne fois pour toute. L’occasion de découvrir des premières images volées du tournage, dévoilant un aperçu de Cate Blanchett en Lilith.

Des images de Lilith dans le film Borderlands

Retour à Pandore pour Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis et le reste de la petite bande. Le film Borderlands filme actuellement ses ultimes scènes dans l’espoir de mieux convaincre les fans au moment de sa sortie prévue normalement pour cette année, si tout va bien. Pour l’instant, l’adaptation ne s’est pas encore révélée au grand jour. Quelques privilégiés avaient pu découvrir une bande-annonce à l’avance, mais les premières images n’ont visiblement pas convaincues. Les acteurs ont été rappelés pour refilmer plusieurs scènes pendant deux semaines. Quelques images du tournage ont fuité, révélant un bref aperçu de ce à quoi Lilith, incarnée par Cate Blanchett, ressemblera dans le film Borderlands.

Daily Mail a en effet partagé des photos montrant l’actrice dans une tenue noire Cyberpunk et avec la chevelure rouge si caractéristique de la sirène. C’est la première fois que l’on voit ce à quoi un personnage ressemblera concrètement. Gearbox avait jusqu’alors communiqué sur le film Borderlands à partir de silhouettes à contre-jour présageant que la fidélité était au rendez-vous. Suite à ces clichés, nombreux sont les fans à faire part de leur désenchantement invoquant le manque de ressemblance entre la tenue plus colorée de l'héroïne. « On dirait un cosplay low-cost » commente par exemple un internaute.

Pour rappel, le film Borderlands est écrit par Craig Mazin à qui l’on doit le carton du moment : la série The Last of Us. On y suivra les mésaventures des personnages emblématiques de la licence dont Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Tannis (Jamie Lee Curtis), Krieg (Florian Munteanu), Claptrap (Jack Black) et bien évidemment Lilith (Cate Blanchett).