On le sait, Disney souhaite à terme adapter tous ses classiques d’animation, qu’ils soient en 2D ou en 3D, en version live-action. Même si cela ne fait pas l’unanimité, la direction est claire. Un autre film emblématique va bientôt avoir droit à sa version revisitée. Une nouvelle occasion de raviver vos souvenirs… ou, pour certains, de craindre qu’une partie de leur enfance soit "gâchée".

Disney continue avec les films live

Disney continue de revisiter ses classiques. Cette fois, c’est Raiponce qui va avoir droit à son adaptation en live-action. Michael Gracey, connu pour avoir réalisé The Greatest Showman, est en discussions pour diriger ce projet très attendu. Sorti en 2010, le film Raiponce est rapidement devenu un incontournable de Disney. Inspiré du célèbre conte des frères Grimm, il revisitait l’histoire de la princesse à la longue chevelure dorée avec humour, action et modernité. Ce mélange a séduit des millions de spectateurs, rapportant plus de 590 millions de dollars au box-office. La chanson I See the Light a même été nominée aux Oscars.

Le nouveau film devrait rester fidèle à l’histoire de base. Une jeune princesse, retenue prisonnière dans une tour, découvre le monde extérieur grâce à l’aide d’un voleur au grand cœur. Même si les détails du scénario restent encore secrets, le ton du live-action devrait s’inspirer de l’esprit léger et aventureux de la version animée.

Un réalisateur au style unique

Michael Gracey semble être un choix naturel pour ce projet. Son film The Greatest Showman a marqué les esprits avec ses numéros musicaux spectaculaires et son style visuel flamboyant. Le film a été un immense succès, récoltant 435 millions de dollars au box-office et plusieurs récompenses, dont un Grammy.

Gracey n’en est pas à son coup d’essai. Il a récemment réalisé Better Man, un film musical sur Robbie Williams, et travaille sur des projets comme Nevermoor et un spectacle musical dédié à Luciano Pavarotti. Avec Raiponce, il pourrait apporter sa touche spectaculaire et sa sensibilité musicale à l’univers Disney.

Source : Deadline