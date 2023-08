La publication de One Piece reprend de plus belle après l’opération de son auteur. Le chapitre 1090 du manga vient de leaker et il tease un arc attendu depuis des années.

La licence One Piece est à son apogée. L'œuvre va se faire connaître du grand public dès le 31 août avec la série Netflix en live-action. Les vieux de la vieille ont quant à eux pu découvrir la transformation ultime de Luffy dans l’anime. Un épisode particulièrement attendu qui n’a pas manqué de créer l’engouement. Le manga de son côté a enfin repris après un mois complet de pause. Après plusieurs chapitres passés à découvrir ce qui se passe dans le monde et à planter de nouveaux enjeux, l'équipage au Chapeau de Paille va enfin revenir sur le devant de la scène. Le chapitre 1090 est donc particulièrement attendu par la communauté et ça tombe bien puisque les premiers leaks viennent de tomber. Petit rappel obligatoire, les lignes qui suivent vont donc évoquer ouvertement les spoilers en question. Vous voilà prévenus.

Premiers leaks pour le chapitre 1090 de One Piece

La légende Garp est tombée face à l’équipage de Barbe Noire. Ou en tout cas, il semblerait selon les dires de la Marine. Précédemment, le reste du monde a réagi aux derniers événements qui se sont produits. La disparition du vice-amiral, un séisme qui a sévi dans plusieurs régions, l'éradication du royaume de Rouricia. Pendant ce temps-là, Kizaru accompagné de neuf vice-amiraux, l’un des cinq doyens et d’une force plus importante que le Buster Call ont encerclé l’île d’Egg Head où se trouvent Luffy et ses amis. Le chapitre 1090 de One Piece reprend donc là où on s’était arrêté. Kizaru est parvenu à percer les défenses du dôme grâce à sa technique « Yatano Kagami ».

Luffy et le doyen Saturn ont une conversation au travers d’un escargophone. Le plus gros de la conversation n’a pas encore été révélé par les leakers habituels, mais le Chapeau de Paille étant ce qu’il est, il affirme auprès du doyen qu’il deviendra le Roi des Pirates coûte que coûte. Pendant ce temps Morgans, le fameux journaliste qui a tous les scoops, écoute aux portes et entend la fameuse conversation. L’une des grandes interrogations à la fin du chapitre précédent de One Piece était l’absence de Robin. Si c’était encore flou, les leaks confirment qu’elle est bien avec le reste de l’équipage. Les Séraphins quant à eux sont coincés dans de gigantesques bulles et sans surprise, la réplique de Boa Hancock s’est éprise de Luffy. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a annulé la pétrification de Franky.

Un arc attendu depuis longtemps teasé

Kizaru arrive enfin sur l’île et Sentamaru s’interpose. Un combat s’engage entre les deux anciens alliés et le gardien de Vegapunk bloque l’une des coups de sabres de l’amiral. Pendant ce temps, l’équipage au Chapeau de Paille établit une stratégie pour s’enfuir. Ils pensent à partir vers l’île d’Erbaf, le royaume des géants, grâce aux machines de Vegapunk. Cependant, York enclenche un mot de passe pour que personne ne puisse s’échapper d’Egg Head. A la fin du chapitre 1090 de One Piece, Luffy remarque grâce à son haki de l’observation qu’un ennemi vraiment puissant est arrivé, faisant référence à Kizaru. Le manga sera ensuite en pause la semaine prochaine, mais on devrait ensuite avoir trois ou quatre chapitres consécutifs.