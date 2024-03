Un énorme événement se tiendra dans quelques semaines en France et offrira une très belle opportunité aux fans de la série live-action One Piece de Netflix.

La série live-action One Piece s'est imposé comme rarement au sein du catalogue Netflix, et ce n'était pas une mince affaire. Peu importe que le manga et le show animé soient cultes. Et c'est d'ailleurs son statut qui aurait pu grandement compliquer la donne pour la plateforme de SVOD et les équipes de production. L'implication d'Eiichirō Oda, le créateur de l'oeuvre, a sûrement été essentielle, d'autant qu'il a posé ses conditions pour éviter que ça ne parte dans tous les sens. Mais tout est bien qui finit bien étant donné que la série a cartonné ! Vous l'adorez aussi ? Préparez-vous à peut-être vivre un moment unique.

Une rencontre unique autour de la série One Piece Netflix

En attendant la saison 2 de la série One Piece sur Netflix, la firme au N rouge et un grand événement français ont une très belle surprise. Si, comme beaucoup, vous avez trouvé que le casting était bon, alors vous allez avoir une occasion de croiser l'un des acteurs en chair et en os. Taz Skylar, alias Sanji, va aller au contact des fans dans le cadre du Paris Fan Festival 2024. Une rencontre qui permettra aux visiteurs de faire des photos avec lui, mais également d'obtenir une dédicace. Sur un objet fourni surplace ou de votre choix ? Ce n'est pas précisé, mais dans le doute, si vous avez des goodies, amenez-les.

Ce ne sera pas la seule activité autour de One Piece puisque la société organisatrice a annoncé que les visiteurs pourront « repartir avec des figurines ou des illustrations du cuisinier de l’équipage de Luffy ». Mais avant, il faudra traverser l'exposition qui mélange pop et Japon. Le manga français sera aussi représenté par la venue de Reno Lemaire (Dreamland), Senchiro (Sweet Konkrete), tandis que Cyann (Les Ravageurs) et Kenjitoon (Épée et Quêtes) assureront la partie webtoon. Si vous êtes plus super-héros, Terre du Milieu ou Star Wars, continuez la lecture...

Le Paris Fan Festival 2024 célèbre Harry Potter, Star Wars...

Taz Skylar (Sanji) de la série One Piece sera donc à Paris, les 27 et 28 avril 2024, lors du Paris Fan Festival 2024. Si vous pensez avoir la Force en vous, et que l'idée de manier un sabre laser vous trotte dans la tête depuis que vous êtes tout petit, il y a aura un atelier sur place. Mais également un défilé de la 501e Légion, une expo Star Wars avec des costumes et des maquettes, ainsi qu'une scénographie réalisée pour cette édition. Des Jedi aux super-héros, il n'y a qu'un pas et plusieurs artistes vont faire le déplacement Porte de Versailles.

Jeph Loeb, l'un des créateurs des comics Batman Un long Halloween et Silence a annoncé sa présence. Tout comme Marcio Takara, qui a officié chez Marvel et DC Comics, ou Sergio Davila qui dévoilera un ouvrage qui s'intéresse à Marvel et Fortnite... en même temps ! Enfin la dessinatrice française Leila Leiz, qui a acceptée un défi d'Emilia Clarke (Daenarys dans Game of Thrones) avec M.O.M : Mother of Madness, sera là.

One Piece, Marvel, DC, Star Wars, il en manque ? Harry Potter et La Terre du Milieu seront aussi célébrées avec un Village des sorciers reconstruit, et une masterclass de Vincent Ferré, ainsi que des activités par le collectif de vidéastes Tolkienwinë pour l'univers du Seigneur des Anneaux.