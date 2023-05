La série live-action One Piece de Netflix se dévoile un peu plus. Un costume de l'adaptation live-action se montre et rassure les fans de l'œuvre culte d'Oda.

One Piece, c'est plus de 1000 chapitres en manga et la barre des 1000 épisodes dépassée pour l'anime. Une longévité hors normes. L'œuvre d'Eiichirō Oda ne devrait pas s'arrêter de sitôt, même si nous sommes quand même plus proche de la conclusion de l'histoire de Luffy que de son commencement. One Piece sait aussi s'exporter sur le marché du jeu vidéo. Le récent One Piece Odyssey le prouve. En revanche, il y a un terrain sur lequel le manga ne s'est jamais aventuré : le live-action. Netflix et Eiichiro Oda travaille depuis un long moment sur une série avec de vrais acteurs. Malgré quelques inquiétudes concernant cette adaptation, les fans l'attendent impatiemment. Bonne nouvelle : un nouvelle aperçu de la série vient de fuiter sur Twitter.

Le costume de la Marine dévoilé, les fans de One Piece heureux

Le compte Twitter "One Piece Netflix Fan" a en effet dévoilé le costume que porteront les soldats de la Marine dans la série. La tenue est plutôt fidèle à celle du manga et de l'anime. Seul un détail tracasse les fans : l'absence de la veste habituellement portée par la Marine sur l'acteur visible au premier plan. Vraisemblablement, certaines personnes présentes derrière lui en sont quand même vêtues. La tenue existe aussi sans manches, mais Netflix et Eiichirō Oda semblent avoir opté pour l'autre version dans leur adaptation.

Une fois n'est pas coutume, les fans paraissent plutôt partagés en commentaires. La majorité d'entre eux apprécie que la tenue soit fidèle à l'originale, de l'autre certains trouvent qu'ils font encore trop « cheap ». En février 2022, les costumes de la Marine avaient déjà fuité, mais semblaient bien différents de celui-ci. Il en faudra quand même plus pour rassurer le public quant à la qualité de l'adaptation de One Piece par Netflix.

Enfin une adaptation en live-action mémorable ?

Il y a quelques semaines, le leaker Divine Seeker indiquait qu'une projection privée des premiers épisodes de One Piece avait eu lieu. Les premiers retours seraient particulièrement mauvais et l'écriture serait notamment mise en cause. Autre reproche fait au show : il ne serait pas du tout accessible aux non-initiés à l'univers créé par Oda. Tout cela n'était évidemment une rumeur, qui aurait été debunkée depuis.

Les adaptations de manga ou d'anime en série live-action ne donnent que rarement satisfaction au public. Le film Death Note, sorti sur Netflix en 2017, reste encore dans les mémoires des fans et pas pour les bonnes raisons. N'oublions pas non plus Dragon Ball Evolution, paru en 2009... La série live-action One Piece suscite énormément d'attentes et y répondre serait une véritable prouesse de la part de Netflix et d'Eiichirō Oda. La série pourrait débarquer en septembre prochain, sans date précise pour le moment.