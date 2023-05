Le chapitre 1083 de One Piece devrait encore une fois secouer les fans du mang. Entre les grandes révélations de Sabo, combats dantesques avec les amiraux et retour d'anciens ennemis.

Quand One Piece va-t-il s'arrêter ? Jamais, espèrent les fans d'Eiichiro Oda. En revanche, le mangaka ne prévoit pas de travailler indéfiniment sur son œuvre culte. One Piece devrait se terminer dans les prochaines années, mais nous sommes encore loin de la conclusion de l'histoire de Luffy. Il faut dire que son éditeur, Shūeisha, perdrait beaucoup à voir le manga s'arrêtait prochainement. Mais le mangaka, qui travaille aussi sur l'adaptation live-action de Netflix, veut décider lui-même du moment où l'œuvre prendra fin. Son état de santé lui impose de faire des pauses régulières depuis de nombreux mois. Malgré cela, la qualité des chapitres du manga ne plonge pas, loin de là. Le chapitre 1083 One Piece devrait, comme souvent, exciter les fans. Voici ce qu'il devrait leur réserver selon les premiers leaks.

Un combat dantesque dans le chapitre 1083 de One Piece ?

Attention, les prochaines lignes vont révéler le contenu du prochain chapitre de One Piece. Le chapitre 1083 devrait opérer un flashback pour dévoiler le combat entre Sabo et les amiraux Aramaki (Ryokugyû) et Fujitora. Le frère de Luffy devrait aussi révéler la vérité sur Imu (le « Roi du Monde ») et les événements qui se sont déroulés sur la Terre Sainte de Mary Geoise. Selon le compte One Piece Spoilers, regroupant toutes les fuites fiables, l'affrontement entre les Amiraux et les Révolutionnaires sera explosif dans le chapitre 1083 de One Piece. Le compte dévoile plusieurs planches qui le prouvent.

Le leaker le plus proéminent de l’œuvre, Redon, donne de plus amples informations sur le combat. Les Amiraux se retrouveraient dans une position particulièrement délicate. « Ils ne peuvent pas se battre à 100 % parce que les Dragons Célestes ont menacé de les punir de la peine de mort s'ils blessaient l'un d'entre eux », a-t-il ainsi expliqué. Dans la dernière scène du chapitre, on retrouverait le roi Cobra juste avant qu'il ne se dirige vers Mary Geoise et demande à Pell de protéger Vivi. En bref, Sabo devrait donc enfin expliquer ce qui s'est produit et ce qui a conduit à l'assassinat du roi. Le CP9 fera également une apparition, et la silhouette des « Chevaliers Divins » sera enfin révélée. D'après Kaido, lorsque cette entité secrète passera à l'attaque, c'est là que le véritable combat commencera.

Le manga d'Eiichiro Oda ferait bientôt une nouvelle pause

Rappelons que le chapitre 1083 de One Piece sortira le 14 mai prochain et qu'il sera disponible légalement sur Glenat Max dans la foulée. Pas de pause la semaine prochaine, le chapitre 1084 arriverait bien 7 jours plus tard. Suite à sa publication, un hiatus d'une semaine serait effectué par Eiichirō Oda et Shūeisha avant la publication du chapitre 1085. Pas de pause aussi longue que lors de l'été 2022 donc, mais une pause quand même.

Nous n'y sommes pas encore. Pour le moment, les fans attendent impatiemment le combat entre les Amiraux et les Révolutionnaires dans le chapitre 1083. Les révélations de Sabo pourraient aussi générer de nombreux débats au sein de la communauté de One Piece et des nouvelles théories, pour ne pas changer. D'autres fuites devraient avoir lieu d'ici la publication, dimanche prochain.