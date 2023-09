One Piece cartonne sur Netflix et pourrait bien avoir le droit à une saison 2. On a quelques indices sous le nez, puisque celle-ci a d'ores et déjà été teasée.

La série One Piece est enfin disponible sur Netflix, et pour certains, elle est même déjà terminée. Comme beaucoup de séries en ce moment, One Piece fait tenir ses intrigues sur 8 épisodes d'environ une petite heure. Malgré tout, le show arrive à faire tenir pas moins d'une centaine de chapitres du manga dans sa première saison. Ce n'est pas rien, et ça file très vite. Désormais, les fans et les curieux ayant cédé aux chants des sirènes ne se poseront se demander s'il y aura une saison 2 et si oui, à quoi s'attendre ? Sur quelques éléments de réponse.

Une saison 2 pour la série One Piece de Netflix ?

One Piece est actuellement en train de battre des records. On n'a pas encore de chiffre officiel à se mettre sous le nez, mais la série s'est rapidement trouvée au sommet des nouveautés les plus regardées un peu partout sur le globe. Ça ne surprendra absolument personne cela dit, c'était presque couru d'avance tant la hype était absolument énorme. Une saison 2 devrait donc tout naturellement voir le jour. Mais pour l'heure, Netflix n'en a pas commandé. Du moins, pas à l'heure où sont écrites ces lignes. Pourtant, la porte est ouverte si l'on en croit le showrunner de la série Steven Maeda.

Les intrigues sont déjà toutes faites. Tous ceux ayant lu le manga ou vu l'anime le savent pertinemment. One Piece est absolument titanesque. Il regorge de personnages hauts en couleur, d'intrigues, de combats mémorables et de paysages en tout genre. Le manga en est à plus de 1090 chapitres, l'anime à plus de 1070 épisodes à l'heure actuelle… autant vous dire qu'on a le temps de voir venir. Tant que les spectateurs répondent présents, la série de Netflix pourrait donc avoir un très bel avenir. Et le showrunner et ses équipes ont déjà teasé ce qui pourrait arriver prochainement dans leur série.

Bien que ce soit une adaptation fidèle, validée par Eiichiro Oda lui-même, la série One Piece de Netflix prend tout de même quelques libertés ici et là. On est donc en droit d'attendre des surprises pour les prochaines saisons, s'il y en a. Interrogé sur le sujet dans les colonnes de Collider, Steven Maeda affirme que de « nombreux easter egg ont été placés ici et là », et certains pourraient bien donner quelques indices sur la suite des événements. Il déclare que « chaque easter egg a été placé minutieusement afin de servir de référence pour les futures saisons », mais pas que. Le showrunner affirme tout de même que « certains sont là juste parce qu'ils sont cool ». Mais encore une fois, c'est validé par Oda. Tout est validé par Oda.

A quoi s'attendre dans la saison 2 ? (Attention Spoiler)

Des œufs de Pâques, absolument partout. Personnages au second plan, affiches ici et là, tableaux au Baratie… autant de petites choses qui donnent aux fans la satisfaction de trouver une série très fidèle et bourrée de clin d'œil, mais aussi du grain à moudre pour se lancer dans des théories sur la suite. Vous n'avez plus qu'à re-regarder la série entière en jetant un œil attentivement à tout ce qui entoure les héros à l'écran. Des choses se passent en arrière plan et c'est bien ici que l'on aura des indices quant à la suite des évènements, même si, les fans du manga on bien entendu une idée sur ce qui arrive.

D'ailleurs, la fin de la saison 1 ne laisse que peu de place aux doutes puisque la scène finale nous laisse entrevoir l'un des prochains antagonistes des Chapeaux de Paille, Smoker, un puissant ennemi bien connu des fans du manga et de l'anime. Ce qui voudrait dire que Luffy et sa troupe auraient bel et bien quitté East Blue pour voguer vers de nouveaux horizons et la prochaine saison pourrait donc traité de l'arc Alabasta.