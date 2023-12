Il y a quelques temps, l'anime One Piece a offert aux fans une scène légendaire, et on sait maintenant qu'elle a brisé Internet. Vu le passage en question, on n'est pas vraiment surpris.

One Piece se poursuit en manga, et actuellement, les fans sont en folie à chaque nouveau chapitre. Décidément, Eiichiro Oda n'a pas laissé les lecteurs souffler après l'arc se déroulant à Wano. En anime, ce fut un peu la même histoire. On attendait avec impatience les nouveaux épisodes, en particulier lors de l'affrontement final contre Kaido. D'ailleurs, une scène en particulière de cet arc a complètement « brisé Internet ». Et vous allez vite comprendre pourquoi.

Le Gear 5 dans One Piece, une scène légendaire

Si vous avez suivi ce qui s'est passé dans l'anime One Piece, vous devez savoir à quoi on fait référence. Vers la fin, Luffy et Kaido s'affrontent en duel, et le Chapeau de Paille se fait malheureusement terrasser. Néanmoins, il se relève, et prend une nouvelle forme, celle du Gear 5. Ce dernier a fait l'objet de nombreuses théories, et on a enfin pu voir à quoi il ressemblait (sans se spoiler au préalable). Il fut à la hauteur de toutes les attentes, avec une musique ô combien épique pour accompagner sa révélation. Que ce soit les lecteurs du manga ou les autres, tout le monde avait hâte d'assister à cette scène.

Pour être plus précis, ce pouvoir inédit s'est dévoilé à l'épisode 1071. Sur Crunchyroll, qui est l'une des plateformes de SVOD les plus utilisés pour regarder des animes, ce fut un moment marquant. Pour cause, on vient de nous confirmer qu'il y avait tellement de monde à se bousculer pour regarder la suite que les serveurs avaient tout simplement crashé. On joue donc avec la formulation « Briser Internet », mais c'est un peu ce qui s'est passé à ce niveau-là. On imagine même pas ce que ça donnera lorsque Luffy découvrira le One Piece.

L'anime, qui était en plein dans l'arc Wano, a terminé l'histoire avec un bang en mettant en scène de nombreux moments très attendus. Le Gear 5, un pouvoir qui a été révélé au cours de l'épisode 1071 et qui a fait crasher Crunchyroll, était surveillé par l'audience depuis son dévoilement dans le manga. Et elle n'a pas été déçue par la façon dont ça a été traduit ici.

Un remake est en préparation

Pour rester dans le thème de l'anime, sachez qu'un remake est en chantier, sans date de sortie à communiquer pour l'instant. Oui oui, un remake issu d'une collaboration entre Netflix, WT Studio (L'Attaque des Titans, saisons 1 à 3, Spy x Family) et les créateurs du manga. Il sera exclusif à la plateforme de SVOD, et ça reprendra l'histoire depuis le début, c'est-à-dire avec l'arc East Blue. Quant à son nom, pas de prise de tête, c'est seulement The One Piece. C'est plutôt intéressant, car il ne faut pas oublier que tout ça a débuté dans les années 90. Du coup, l'animation, la mise en scène ou les dessins ont pris un petit coup de vieux. Au vu du studio en charge du projet, on peut être rassuré quant au résultat.