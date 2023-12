Comme d'habitude, le nouveau chapitre de One Piece a leak, et là, ça ne rigole plus. Après les larmes, préparez-vous à une énorme révélation qui va enflammer la communauté.

Les fans de One Piece ont bien mangé en 2023. Sans même parler de l'anime, il y a eu une série en live-action Netflix qui a rencontré un succès démentiel. Et pour une adaptation en prises de vues réelles, ce n'est pas rien. Quant au manga, il poursuit sa route tranquillement, et on commence à s'approcher doucement, mais sûrement du dernier arc. Du moins, s'il n'y a pas un changement d'itinéraire de dernière minute. Quoi qu'il en soit, le prochain chapitre a leak, et cette fois, il va rendre les fans complètement dingues.

Le retour au présent dans le chapitre 1103 de One Piece

La fuite en question nous offre un résumé de l'action de ce nouveau chapitre pour One Piece. On reprend avec Bonney, de nouveau en enfant, qui sort de la salle Nikyu et s'excuse auprès de Vegapunk. Ce dernier finit par lui donner le cadeau de Kuma pour son dixième anniversaire : un collier en forme de soleil et fait de saphir. C'est à ce moment-là que le manga reviend au présent, à l'instant où la jeune femme attaque Saturn avec son attaque « Nika Mitaina Mirai ». Seulement voilà, ça ne fonctionne pas, et elle est affaiblie.

Saturn pense alors que le Nika que Bonney connaît est différent du vrai, et qu'elle ne peut donc que répliquer la partie « caoutchouc » de son pouvoir. Pendant ce temps, toutes les autres personnes présentes sur place ne peuvent bouger à cause du Doyen. Luffy se met soudainement à manger de la nourriture au sol qu'on lui a glissé, mais il est remarqué et Saturn ordonne qu'on le restreigne avec du granit marin. On en apprend ensuite davantage sur le fruit de Bonney. En effet, il lui a été volontairement donné par le Doyen. Par le passé, celui-ci avait conduit des expériences un peu particulières, et on a des détails à ce sujet dans le chapitre 1103 de One Piece.

L'une d'entre elles consistait à offrir les pouvoirs des fruits du démon sans avoir à les faire manger. En vérité, Saturn avait donc passé le « remède » à Ginny, qui a contracté la terrible maladie qu'on connaît maintenant si bien. C'était dû à des effets secondaires, mais ils se sont également retrouvés chez Bonney. Saturn en dit alors plus sur le pouvoir de la pirate. Il lui permettrait de se transformer en tous les futurs qu'elle imagine. Par contre, plus elle obtient des informations sur la vérité, et plus ses futurs deviennent limités. Puisqu'elle désespère face à la situation, sa forme Nika s'affaiblit. Elle est sur le point de mourir, mais c'est sans compter l'intervention d'un personnage inattendu.

La forme de Saturn qu'on avait déjà pu voir

Le retour de ce personnage très apprécié

Bonney s'excuse auprès de son père, et accepte plus ou moins le fait qu'elle va décéder. Mais contre toute attente, Kuma arrive sur l'île Egghead, et anéantit les marines qui encerclent nos protagonistes. L'ancien corsaire attrape la main de Bonney, et utilise son corps pour la protéger d'une attaque de Saturn. Kuma l'encaisse avec son dos, se retourne vers lui, et se prépare à lui coller un coup de poing dont on se souviendra dans l'histoire de One Piece. La dernière page nous montre un Saturn effrayé, en sueur, qui a l'air de douter de l'issue du combat. Fin. On peut dire que ça donne l'eau à la bouche, et on a hâte de voir les images.