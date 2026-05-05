Les fans de One Piece sont des habitués des mauvaises nouvelles. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont moins d'effet. Malheureusement, une autre vient de tomber.

Il fait rêver les lecteurs du monde entier depuis 29 ans maintenant. Celui qui veut plus que tout devenir le Roi des pirates vit toutes les semaines de nouvelles aventures palpitantes, à retrouver en pré-publication dans le Weekly Shōnen Jump et à présent en ligne sur MANGA Plus. Luffy, qui fête d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui-même, est toujours suivi aussi assidument encore en 2026. Cependant, il lui arrive de tomber sur des embuches en cours de route. Une petite déception attend les fans de One Piece.

Vous devrez prendre votre mal en patience pour One Piece

Une fois n'est pas coutume, la publication de One Piece s'apprête à connaître un court arrêt. Encore un, effectivement. La semaine dernière, les fans n'ont pas eu leur chapitre hebdomadaire, la “faute” aux vacances japonaises durant lesquelles le Weekly Shōnen Jump s'arrête. Cette fois, c'est pour l'auteur, Eiichiro Oda, que vous devrez patienter un peu plus.

Les fans retrouveront bien le chapitre 1182 de One Piece ce dimanche 10 mai 2026. Le 1183e arrivera avec un peu de retard, quant à lui. Et pour cause, Eiichiro Oda prend généralement un temps de pause après avoir rendu trois chapitres. C'est une façon pour lui de préserver son énergie et sa santé. Dès lors, ne vous attendez pas à retrouver Luffy et son équipage la semaine prochaine.

© Eiichiro Oda.

Quand sortira le chapitre 1183 du manga ?

Que les fans se rassurent. Le chapitre 1183 de One Piece ne devrait pas se faire attendre bien longtemps. À moins d'un contretemps, vous retrouverez la suite de l'arc Erbaf le dimanche 24 mai 2026. Il sera disponible en ligne gratuitement et légalement sur la plateforme officielle MANGA Plus pour une durée minimale de trois semaines. Cela dit, les habitués le savent bien, le contenu a toutes les chances de leaker quelques jours avant.

Pour patienter, vous pouvez tout de même suivre les péripéties des Mugiwara à l'écran. L'arc Erbaf se dévoile à l'écran depuis le mois d'avril dernier via l'anime, à retrouver sur les plateformes de SVOD comme Crunchyroll ou ADN. Un nouvel épisode vous y attend chaque dimanche.