Les lecteurs les plus fidèles de One Piece savent pertinemment que la semaine prochaine est une période particulière quant à la parution du manga. Mais avec l’afflux constant de nouveaux venus, un petit rappel ne fait jamais de mal.

Après six mois de pause, les fans de One Piece qui ne jurent que par l’anime ont enfin posé pied sur l’île d’Elbaf, arc attendu depuis 20 ans par les fans. Pendant ce temps, les lecteurs du manga les plus assidus, eux, suivent rigoureusement les aventures de Luffy et son équipage sur l’île des géants depuis un long moment. Et on peut dire que leur fidélité est grandement récompensée tant le manga semble approcher de son apogée récemment. Entre des révélations majeures espérées de longue date, la menace d’un grand méchant toujours plus pesante, et des combats qui s’annoncent spectaculaires, chaque chapitre de One Piece est plus que jamais attendu avec une impatience fébrile. Et si vous faites partie de ceux qui comptent les jours jusqu’aux prochaines pages, on a une bonne comme une mauvaise nouvelle. Tout dépend de quelle école vous êtes.

Le chapitre 1182 de One Piece aura du retard, mais pas ses leaks

Si vous lisez religieusement le manga à partir de ses sorties et ses traductions officielles, alors la mauvaise nouvelle vous est adressée. Si Eiichiro Oda s’octroie parfois une semaine de repos pour prendre soin de lui, ce ne sera pas le cas la semaine prochaine, mais One Piece sera malgré tout en pause. Cette période correspond en effet à la Golden Week, vacances nationales de quatre jours pour les Japonais. Comme chaque année, le magazine Weekly Shōnen Jump suspendra sa publication durant la semaine du 29 avril au 6 mai 2026. Autrement dit, il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine, officiellement du moins.

La bonne nouvelle pour les plus impatients, c’est que le chapitre 1182 de One Piece leakera malgré tout une petite semaine avant sa parution officielle. Les premières infos sur les prochaines pages tomberont donc pendant cette semaine creuse, comme chaque année, en somme. D’ici-là, le chapitre 1181 de One Piece suivra le calendrier classique. Les premiers leaks tomberont d’ici demain matin au plus tard, avant une sortie officielle prévue pour le dimanche 26 avril 2026.

Source : Pew