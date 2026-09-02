Deux ans après ses débuts, l’arc d’Elbaf continue de battre son plein. La tension est à son comble sur l’Île des Géants alors qu’Imu met Luffy, son groupe et ses alliés sous pression. Après une pause bien méritée, le manga reprend donc son cours et, comme toujours lorsque de nouvelles pages sont attendues dans le Weekly Shonen Jump, le chapitre 1192 de One Piece a leaké. On fait le point sur les premières informations connues à ce jour.

Premiers leaks pour le chapitre 1992 de One Piece

L’attaque du chapitre précédent a porté ses fruits. Imu est envoyé dans les airs, avec Luffy et Loki qui le poursuivent. C’est à ce moment que le régent du Gouvernement Mondial décide de dévoiler une nouvelle corde à son arc : le « Shield of Emptiness » (Bouclier du Vide). Luffy lui assène un bon coup de poing, mais son attaque est bloquée par le bouclier, causant un important saignement à la main du Chapeau de Paille. Gaban tente de ramener le futur Roi des Pirates à la raison en lui intimant de partir et en lui expliquant qu’il n’y a aucun intérêt à continuer de se battre de la sorte. Soudain, Usopp apparaît sur l’épaule d’Hajrudin. Il aura fallu attendre le chapitre 1192 de One Piece pour qu’il ait enfin son moment de gloire et fasse preuve de courage.

Le sniper de l’équipage affirme alors qu’ils ne peuvent pas fuir Elbaf et abandonner les géants alors que ces derniers les ont aidés par le passé. « Où était ce type tout à l’heure ? », lâche alors Gaban. Usopp poursuit sa tirade en expliquant qu’il s’en fiche de Joyboy, de Nika ou même de Gol. D Roger, tout comme le fait que les géants considèrent Luffy comme un Dieu. « S’ils privent Luffy de sa liberté de sauver Elbaf, nous ne leur pardonnerons jamais. »

Une révélation à venir sur Imu

Le chapitre 1192 de One Piece se poursuit alors que Luffy s’accroche au marteau de Loki. Le géant lance alors une attaque qui envoie le Chapeau de Paille voler dans les airs, un éclair l’accompagnant. Luffy parvient alors à briser le bouclier d’Imu avec le « Gomu Gomu No Dawn Thor Bullet ». Les yeux de l’être tout-puissant deviennent alors blancs. Puis, le chapitre 1192 de One Piece se termine alors que nous découvrons que l’estomac d’Imu s’étire, comme s’il était élastique, à l’image de celui de Luffy.

Imu dans le chapitre 1191 ©WSJ

Il n’y aura pas à attendre longtemps avant qu’Oda ne nous fasse part de sa prochaine grande révélation. Le manga ne fera pas de pause la semaine prochaine. Le chapitre 1192 de One Piece sortira quant à lui officiellement le dimanche 6 août 2026 dans le Weekly Shonen Jump. Comme toujours, les scans seront publiés le même jour à 17h00 sur la plateforme MANGA Plus, qui permet de lire légalement et gratuitement les nouveautés en français.

Source : Pew